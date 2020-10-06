Рубль днем развернулся вверх к доллару и евро на внешнем позитиве и росте нефти

Москва. 6 октября. Доллар и евро растеряли утренний рост и перешли к снижению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль развернулся вверх и укрепляется к бивалютной корзине благодаря внешнему позитиву и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 77,9 руб./$1 в 15:01 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,89 руб./EUR1, подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,15 копейки - до 84,19 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 октября на 38,38 копейки, до 78,5119 руб./$1, и увеличил курс евро на 85,85 копейки, до 92,5184 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", после снижения в первой половине сессии рубль на дневных торгах развернулся вверх и дорожает к доллару и евро, поддержку его котировкам оказывают позитивный настрой внешних рынков и дорожающая нефть.

В центре внимания участников рынков - продолжающееся обсуждение американскими законодателями нового пакета стимулирующих мер, а также состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который в понедельник был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида после прохождения лечения от COVID-19 в течение трех дней.

Инвесторы также находятся в ожидании выступлений глав ряда мировых центробанков, включая председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард (16:00 МСК) и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла (17:40 МСК).

Между тем, давление на рубль продолжает оказывать конфликт в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжаются ожесточенные бои. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике. По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграма Погосяна, обстановка в зоне карабахского конфликта остается стабильно напряженной, идут бои.

В понедельник вечером пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.

"Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий", - сообщили в Кремле.

"Российская валюта в начале недели умеренно слабела, геополитическая премия остается основным фактором ослабления. Потенциал укрепления рубля между тем сохраняется в связи с продажей ЦБ в четвертом квартале валюты в рамках сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER) и увеличением продажи валюты со стороны Минфина до 5,8 млрд рублей в день из-за подешевевшей в сентябре нефти", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник увеличилась на 1,84% - до $42,05 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 5,1%, до $41,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,91% - до $39,97 за баррель. В понедельник фьючерсы подорожали на 5,9% - до $39,22 за баррель.

Как сообщалось, норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих.

На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что действия профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда, могут затронуть шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor.

Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Основными сдерживающими факторами на рынке нефти по-прежнему остаются низкие темпы восстановления спроса на энергоресурсы, превышение добычи нефти странами-экспортерами в рамках сделки ОПЕК+, а также сохраняющаяся неопределенность в политике стимулирующих мер в США. И все это, в совокупности с увеличением темпов роста случаев заболевания COVID-19, и будет оставаться основным барьером на пути к восстановлению нефтяных цен. Что касается технической картины, то ценовой диапазон $41,38-41,71 за баррель Brent является сильным уровнем сопротивления, и пока мы не увидим закрепления цены выше этих уровней, не следует ожидать дальнейшего продолжения роста котировок", - подчеркивает аналитик ИК "Русс-Инвест" Евгений Колесников.

ЦБ РФ 2 октября продал валюту на 5,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,3 млрд рублей.

28 и 29 сентября ЦБ РФ продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, 30 сентября - на 2,4 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 сентября по 6 октября составляют 2,5 млрд рублей, Банк России с 1 октября 2020 года приступил к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка.

Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составляет 2,9 млрд рублей.

Банк России во вторник, 6 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,17 трлн рублей (при лимите 1,17 трлн рублей и спросе 1 трлн 316,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 сентября, банки разместили 999,2 млрд рублей (при лимите 1,24 трлн рублей и спросе 999,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 6 октября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 298,9 млрд рублей при спросе 1 трлн 298,9 млрд рублей и лимите 1,69 трлн рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,2% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.