Российский рубль продолжает "штормить" - "ФИНАМ"

Аналитик "ФИНАМа" Анна Зайцева отмечает, что в начале текущей недели повышенная волатильность курса рубля к основным валютам сохраняется, однако российская валюта пытается удержаться на уровнях 78 руб./$1 и 92 руб./EUR1. В качестве ключевых факторов, которые продолжают оказывать давление на курс рубля, по ее мнению, следует выделить санкционные и геополитические риски, а также ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, говорится в комментарии компании.

В то же время, указывает Зайцева, важно отметить предпринятые Банком России и Минфином РФ шаги по стабилизации ситуации на валютном рынке. Так, напоминает она, ЦБ РФ объявил о дополнительных валютных интервенциях в объеме 2,90 млрд руб. ежедневно в период с 1 октября по 30 декабря, что связано со сделкой с пакетом акций Сбербанка. Вместе с тем Минфин сообщил об увеличении валютных интервенций в период с 7 октября по 6 ноября в рамках бюджетного правила до 5,8 млрд руб. ежедневно (месяцем ранее дневной объем продажи валюты составлял 2,5 млрд руб.). "Несмотря на сравнительно небольшой объем этих операций относительно совокупных оборотов торгов на валютном рынке, данные меры регуляторов, на наш взгляд, позволят как минимум охладить пыл спекулянтов и окажут стабилизирующее воздействие на курс рубля", - пишет специалист "ФИНАМа".