.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рынок ждет следующей порции денег в виде нового пакета стимулов - Райффайзенбанк
.
06 октября 2020 года 15:20
Рынок ждет следующей порции денег в виде нового пакета стимулов - Райффайзенбанк
Американский рынок акций ждет следующей порции денег в виде нового пакета стимулов, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Произошедшая в сентябре коррекция (когда индекс S&P обвалился почти на 10%) оказалась краткосрочной и неглубокой, констатирует аналитик Денис Порывай. "С конца сентября рынок нашел поддержку благодаря заметным продвижениям в принятии законопроекта о новых фискальных стимулах (как мы уже отмечали, ралли, наблюдающееся на финансовых рынках с апреля этого года, обусловлено запуском беспрецедентно масштабных монетарных и фискальных стимулов, которые вызвали большой прирост долларовой денежной массы +20% г./г.)", - пишет он. Специалист банка отмечает, что по данным СМИ, демократы и республиканцы близки к принятию пакета стимулов (в прошлый четверг успешно прошло голосование в Палате представителей, контролируемой демократами) в объеме 2,2 трлн долл. (что, тем не менее, меньше изначально планировавшегося “героического” пакета на 3,4 трлн долл.), чтобы не допустить распространения негативных эффектов от начавшейся второй волны COVID-19, а также от окончания срока действия (это произошло 1 октября) предыдущего фискального пакета. Эти стимулы, указывает Порывай, включают выплаты по 600 долл. в месяц безработным американцам до января 2021 г., прямую разовую выплату по 1200 долл. американским налогоплательщикам ( а также по 500 долл. всем финансово зависимым от них), налоговые каникулы (налоговый кредит) корпорациям (чтобы они смогли предотвратить увольнения), субсидирование выпадающих доходов для собственников жилых помещений, чтобы на улице не оказались те, кому они сдают жилье (по оценкам, таковых оказалось бы 40 млн людей без этой поддержки), а также субсидирование авиационной отрасли (представители которой угрожают тысячами уволенных, если не получат поддержку). "Вероятность прохождения этого или модифицированного (скорее урезанного) законопроекта через Сенат (то есть получение одобрения со стороны республиканцев) возросла с выздоровлением Д. Трампа (вчера президент появился в Белом доме с высказыванием, что вирус не страшен, и он чувствует себя как никогда хорошо). Недовольство республиканцев в Сенате вызывают как распределение поддержки между получателями (выплаты безработным слишком большие, в то время как средства, выделяемые на тестирование вируса, недостаточны), так и объем пакета (они не готовы выделять больше 1 трлн долл.), - пишет эксперт Райффайзенбанка. - В то же время ухудшающееся состояние экономики (в сентябре число рабочих мест увеличилось всего на 660 тыс. против 1,6 млн в июле и августе) в условиях второй волны коронавируса, скорее всего, подтолкнет обе стороны к более быстрому принятию компромисса (чтобы не допустить обвала на рынках в преддверии президентских выборов). Участники финансового рынка считают именно такой исход базовым. Позитивная динамика S&P и золота в последние дни (+1-2%) свидетельствует о том, что в цены уже закладывается предполагаемый рост долларовой денежной массы от нового пакета фискальных стимулов".
.
07 октября 2020 года 16:01
Вторая половина сессии среды может не принести фондовым "быкам" положительных известий - "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в среду перешли к снижению, подтверждая преждевременность открытия масштабных "длинных" позиций на рынке, отмечает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Вторая половина сессии, по мнению специалиста, в случае продолжения продаж на биржах США и нефтяных площадках также... читать дальше
.07 октября 2020 года 15:37
Краткосрочные покупатели акций Полюса на текущих уровнях сталкиваются с высокими рисками - "Велес Капитал"
Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова полагает, что, с технической точки зрения, бумаги ПАО "Полюс" в целом смотрятся достаточно слабо и явно потеряли краткосрочный и среднесрочный стимулы к росту. "Как минимум до закрепления выше сопротивления 17000 руб. по акциям сохраняются высокие риски... читать дальше
.07 октября 2020 года 15:20
Инфляция до конца года, вероятно, сохранится вблизи 3,7-3,8%, позволяя продолжить наращивание процентного стимула для экономики, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Аналитик банка Денис Попов отмечает, что по итогам сентября зафиксирована дефляция минус 0,1% м/м. В годовом выражении инфляция... читать дальше
.07 октября 2020 года 14:37
Доллар на текущей неделе может предпринять попытку подъема к верхней границе диапазона 75-80 руб./$1 - Промсвязьбанк
Доллар на текущей неделе может предпринять попытку подъема к верхней границе диапазона 75-80 рублей, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Так, продажам в рубле может поспособствовать ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам, что выльется в снижение валют развивающихся стран. "Плюс к... читать дальше
.07 октября 2020 года 14:10
Диапазон закрытия среды для индекса Мосбиржи составляет 2870-2930 пунктов, отмечается в комментарии аналитики "Фридом Финанс" Александра Осина. "Драйвером негативной динамики на рынке акций в среду выступает "медвежье" изменение котировок акций Сургутнефтегаза, Роснефти, Газпром нефти,... читать дальше
.07 октября 2020 года 13:30
Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона - Альфа-банк
Российский рынок акций и его глобальные аналоги в среду будут торговаться в рамках узкого диапазона, поскольку поводов для оптимизма не наблюдается, говорится в обзоре Альфа-банка. "Весьма резкое решение президента Д. Трампа перенести обсуждение нового пакета стимулов на период после... читать дальше
.07 октября 2020 года 13:05
Любую просадку рынка акций в ближайшем будущем хорошо использовать для покупок, поскольку глобальные портфели инвесторов исторически остаются недоинвестированными, говорится в комментарии "Атона". Аналитики инвесткомпании по разным метрикам видят, что глобальные портфели инвесторов исторически... читать дальше
.07 октября 2020 года 12:44
Аналитики Московского кредитного банка (МКБ) предполагают укрепление курса рубля к доллару в среднесрочном плане, в начале 2021 года рубль может находиться в диапазоне 70-75 руб./$1, говорится в комментарии банка. Руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба отмечает,... читать дальше
.07 октября 2020 года 12:21
Справедливая доходность к погашению размещаемого 3 - летнего выпуска облигаций ООО "Киви финанс" серии 1P-1бо объемом 3 млрд рублей оценивается аналитиками BCS Global Markets (BCS GM) в 8,10-8,60% годовых, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Киви Финанс" (S&P: BB-; Эксперт РА:... читать дальше
.07 октября 2020 года 12:05
Чистый отток иностранных инвестиций из ОФЗ за последнюю неделю составил 3 млрд рублей, что неожиданно с учетом ралли на рынке, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Специалисты отмечают, что, согласно данным Национального расчетного депозитария, в понедельник позиции нерезидентов в ОФЗ сократились... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:50
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в среду. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будет "РусГидро" в связи с последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. "РусГидро" выплатит 0,036 руб. на... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:50
Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в среду корректируется вниз вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и выпускающей пар нефтью, после того как президент США Дональд Трамп приостановил переговоры по новому пакету стимулов; лидируют в откате и по оборотам торгов акции "Совкомфлота" после прошедшего IPO компании. читать дальше
.07 октября 2020 года 11:26
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в мире спрос на нефть может оказаться под еще большим давлением, но в краткосрочной перспективе рост по инструменту может продолжиться, говорится в комментарии. Фьючерсы на нефть в среду, 7 октября,... читать дальше
.07 октября 2020 года 11:22
По мнению экспертов Sber CIB, в течение дня в среду рынки могут восстановиться после падения накануне, и рубль в этом случае закрепится около 78 за доллар, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Инвесторы ожидают публикации протокола... читать дальше
.07 октября 2020 года 10:55
Ренессанс Капитал снизил оценку акций нефтегазового сектора РФ в среднем на 9%, рейтинги не изменились
Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" снизила прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ в среднем на 9% с учетом изменений в налоговом режиме, говорится в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендации для этих бумаг остались без... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.