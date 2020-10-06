Цены на коксующийся уголь, скорее всего, продолжат повышаться в ближайшие месяцы - "ВТБ Капитал"

Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли и продолжат повышаться в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии "ВТБ Капитала".

"Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли – на величину от 16% (полумягкий) до 24% (твердый), что было обусловлено восстановлением спроса за пределами Китая и опасениями по поводу возможного дефицита предложения, - комментируют эксперты инвестбанка. - Действительно, производство стали в Японии и Индии в августе превысило уровни годичной давности, а объемы выпуска в Европе, Японии и Бразилии также могут продолжить восстанавливаться в сентябре–октябре ввиду возобновления работы доменных печей в августе–сентябре. Помимо этого, источники в отрасли сообщают, что Китай может ослабить ограничения на импорт начиная с октября".

Вместе с тем, исходя из данных по объемам погрузки в порту Квинсленда (Австралия), средний недельный объем экспорта угля в августе–сентябре остался ниже уровня годичной давности, поэтому официальная статистика по экспорту коксующегося угля (пока не опубликована), вероятно, покажет слабую динамику, полагают аналитики ВТБ Капитала". Поскольку погодные риски возрастают в связи с высокой вероятностью сильного или умеренного явления Ла-Нинья в восточной части страны, цены на коксующийся уголь, как полагают эксперты, продолжат повышаться в ближайшие месяцы.