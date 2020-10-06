Рынок акций РФ плавно подрастает во вторник утром, поддержку оказывает снижающийся курс рубля

Москва. 6 октября. Рынок акций РФ демонстрирует во вторник утром плавный рост, продолжая тенденцию предыдущего дня, при этом на мировых рынках капитала инициатива постепенно переходит к игрокам на понижение; поддержку рублевым ценам акций оказывает возобновившееся падение курса нацвалюты.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2895,13 пункта (+0,46%), индекс РТС - 1159,8 пункта (+0,17%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют позитивную динамику в пределах 2%. При этом рубль снизился до 78,62 руб./$1 против 78,4 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" 5 октября.

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), обыкновенные акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формирование в начале торгов вторника на российском фондовом рынке тенденции к плавному росту связано, прежде всего, с отыгрываем позитивной конъюнктуры мировых рынков капитала, отмечавшейся накануне и 6 октября утром на азиатских фондовых площадках. Вместе с тем европейские фондовые индикаторы в начале торгов вторника уже снижаются в пределах 0,6%, при этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 теряет порядка 0,3%.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Врачи, участвующие в лечении президента Трампа в военном госпитале имени Уолтера Рида, не возражают против его выписки и возвращения в Белый дом, заявил 5 октября главный врач Белого дом Шон Конли. "Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы", - сказал он на брифинге журналистам. Конли пояснил, что в Белом доме Трампа продолжат лечить "врачи мирового класса". Он предупредил при этом, что президент США, заразившийся COVID-19, "еще не находится вне опасности". "Мы чувствуем осторожный оптимизм", - добавил Конли.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что диагноз Трампа повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США. "Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус", - сказала она в интервью MSNBC. В понедельник Пелоси провела очередной телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином, однако они не смогли достичь соглашения, несмотря на призывы Трампа принять новые стимулирующие меры для поддержки экономики в условиях COVID-19. Стороны, как ожидается, продолжат обсуждения во вторник.

Перспективы для экономики США сейчас выглядят более сложными, чем это было в июне, свидетельствуют данные ежеквартального опроса Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). Хотя 52 экономиста по-прежнему прогнозируют продолжение роста американского ВВП, они ухудшили прогнозы относительно темпов подъема в последние три месяца текущего года и в 2021 году. Респонденты NABE в среднем теперь ожидают увеличения ВВП в октябре-декабре на 4,9% против предполагавшихся в начале лета 6,8%. По итогам всего 2020 года, как ожидается, реальный ВВП упадет на 4,3%. Медианная оценка роста экономики в 2021 году была ухудшена до 3,6% с ожидавшихся ранее 4,8%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются во вторник, следуя за динамикой американского фондового рынка. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,52%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником. Гонконгский индекс Hang Seng повышается на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,02%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,35%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник, однако дал понять, что продолжает искать возможности для наращивания стимулирования. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% годовых, как и ожидалось. Целевой показатель доходности трехлетних облигаций Австралии, введенный в марте этого года, также оставлен на уровне 0,25%. Экономисты полагают, что австралийский ЦБ может снизить ставку в ближайшие месяцы, а также прибегнуть к масштабному количественному смягчению, включающему выкуп трех-, пяти и десятилетних гособлигаций, пишет WSJ.

В свою очередь цены на нефть перешли к плавной коррекции после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК во вторник составила $41,28 за баррель, что на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 5,1%, до $41,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $39,16 за баррель, что на 0,15% ниже уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на 5,9% - до $39,22 за баррель.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, "накануне все финансовые рынки выросли на сообщениях об улучшении самочувствия Дональда Трампа. Более того инвесторы на западных площадках отыгрывали идею о том, что если Байден нарастит преимущество, то выборы пройдут гладко, без оспариваний итогов. Однако по пакету стимулирующих мер, который сейчас обсуждается в Конгрессе США, республиканцы и демократы опять не смогли найти точки соприкосновений. И это снова может повлиять на дальнейшую рыночную динамику. Несмотря на то, что Азия сегодня торгуется позитивно, американские и европейские фьючерсы торгуются в минусе. Тем не менее, техническая картина для российского рынка на сегодня складывается неплохая, но следует быть аккуратными, поскольку сохраняется достаточно большая неопределенность, которая сохранится вплоть до ноября".

"Сегодня будет два выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард - в 11:35 и 16:00, а вечером в 18:00 МСК состоится также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Есть надежда на то, что главы центробанков порадуют инвесторов. Но с другой стороны, пока напрямую никто не говорит о том, что новые стимулирующие меру будут приниматься, а это может разочаровать инвесторов и соответственно вызвать волну распродаж", - считает Кабаков.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, "фондовые площадки Азии торгуются во вторник в "зеленой зоне", что вселяет оптимизм и в российских участников рынка. Совет директоров "Сургутнефтегаза" принял решение реализовать принадлежащие компании собственные обыкновенные и привилегированные акции по цене не ниже их рыночной стоимости. Речь идет о казначейских акциях на балансе в размере 1,1 млн штук, которые можно либо погасить, либо продать. Пакет сам по себе незначительный, рыночная стоимость около $500 тыс. Индекс МосБиржи в пятницу отскочил от 200-дневной скользящей средней линии, а в понедельник закрепился выше 100-дневной средней и завершил регулярные торги выше предыдущего минимума от 21 сентября. Технически индекс в обозримом будущем выглядит способным протестировать область сопротивления 2900-2920 пунктов. Сегодняшний день будет насыщен выступлениями высокопоставленных финансовых чиновников. Так, глава ФРС Джером Пауэлл выступит на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард - на панельной дискуссии BFD (16:00 МСК), а директор МВФ Кристалина Георгиева выступит с докладом перед осенними встречами МВФ и Всемирного банка".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,97 млрд рублей (из них 3,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,08 млрд рублей на бумаги "Газпрома").