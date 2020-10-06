Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней - Sber Asset Management

Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней, которые уже являются максимальными за последние 5-10 лет, говорится в комментарии портфельного управляющего Sber Asset Management Александры Фалковой.

"Эпидемия COVID-19, снижение процентных ставок центральными банками крупнейших экономик вкупе с произошедшим ослаблением рубля обусловили рост интереса инвесторов к драгоценным металлам и золоту, в частности, - отмечает Фалкова. - Стоит отметить, что помимо золота к драгоценным металлам традиционно относят серебро и в меньшей степени платину. Котировки серебра с начала 2020 года прибавили в долларах США 35,1%, опередив по динамике цену золота, увеличившуюся за этот период на 26.3%".

Помимо производства ювелирных украшений, спрос на платину в значительной степени формируют автопроизводители, которые используют платину в составе катализаторов в двигателях внутреннего сгорания, напоминает эксперт. Учитывая резкое снижение спроса на автомобили в период пандемии, котировки платины оказались под давлением, потеряв с начала года 6,8% в долларах, но прибавив на фоне ослабления рубля 18,5% в этой валюте. Росту спроса на этот металл будет, скорее, способствовать восстановление промышленного производства и рост спроса на металл со стороны ювелиров, полагает Фалкова.

"Согласно последним данным World Gold Council темпы роста спроса на золото со стороны ETF в августе-сентябре несколько снизились относительно показателей второго квартала 2020. Одновременно с этим падение объемов продаж ювелирных украшений также привело к снижению закупок золота этой отраслью. В то же время фактор неопределенности в исходе выборов президента США по-прежнему сохраняется, что должно оказать поддержку спроса на золото и его котировкам в среднесрочной перспективе. На наш взгляд, стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней, которые уже являются максимальными за последние 5-10 лет", - резюмирует аналитик Sber Asset Management .