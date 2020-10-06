Инвесторы в текущем году пока предпочитают вкладываться в валютные, а не в локальные облигации EM - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" в своем комментарии отмечают, что, по их оценкам, основанным на данных Bloomberg, на прошлой неделе чистые потоки капитала в биржевые фонды, инвестирующие в акции и локальный долг развивающихся стран, оставались вблизи нуля четвертую и вторую неделю подряд соответственно. Тем временем чистый приток капитала в фонды, инвестирующие в валютные облигации развивающихся стран, достиг 400 млн долларов – максимума за последний месяц. Специалисты обращают внимание, что в текущем году инвесторы пока предпочитают вкладываться в валютные, а не в локальные облигации EM.

"По нашим оценкам, объем активов в управлении биржевых фондов, инвестирующих в валютный долг, восстановился до уровней начала 2020 г. (+7% с начала года), в то время как активы в управлении фондов локального долга остаются на 18% ниже, чем на начало года", - указывают аналитики.