"Атон" подтверждает рейтинги "выше рынка" для акций НОВАТЭКа и Газпрома

Аналитики "Атона" предпочитают акции газовых компаний нефтяным и подтверждают рейтинги "выше рынка" для акций "НОВАТЭКа" (цель - $187) и "Газпрома" (цель - $7,2), сообщается в обзоре компании.

"Мы считаем, что "НОВАТЭК" теряет меньше других как от соглашений ОПЕК+ (рост добычи газового конденсата полностью компенсировал сокращение нефтедобычи), так и от предстоящих изменений налогообложения компаний (снижение налоговых льгот по НДПИ, корректировка НДД и др.). Мы рассматриваем "НОВАТЭК" как солидную долгосрочную историю роста и ожидаем, что новости о прогрессе в реализации ключевых проектов (запуск 4-й линии проекта Ямал СПГ, привлечение внешнего финансирования для проекта Арктик СПГ 2) станут основными катализаторами стоимости акций компании. На наш взгляд, снятие гарантий по обслуживанию долга и фокус на увеличение дивидендных выплат также будут восприняты инвесторами благоприятно", - пишут специалисты.

Также аналитики "Атона" по-прежнему позитивно смотрят на "Газпром". "Хотя "Газпром" почувствует негативный эффект от изменения налогообложения нефтяных компаний за счет участия в "Газпром нефти", мы оцениваем сопряженные с этим риски как незначительные (по нашим приблизительным оценкам, они составляют ~2-3% EBITDA группы в 2021 г.), - указывают они. - Мы также особо отмечаем стремление группы реализовать дивидендную стратегию, несмотря на возможное превышение порогового уровня долговой нагрузки в 2020 г. и необходимость изыскивать средства на финансирование расходов, связанных с газификацией (по нашим ожиданиям, дивидендная доходность за 2020 г. составит скромные 4,6%, но за 2021 г. в случае улучшения макроэкономической обстановки повысится до 9,4%)".