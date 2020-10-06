Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются - "Альфа-Капитал"

Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются, а это значит, что ОПЕК+ потребуется корректировка планов по увеличению добычи, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина.

"Ситуация на рынке нефти остается нервозной, - отмечает Брагин. - С одной стороны, рост числа новых заражений COVID-19 однозначно говорит о том, что правительства будут вводить новые ограничения, но, с другой, остается надежда на то, что в этот раз жесткость мер будет ниже и вводиться они будут не в полном объеме, что позволит спросу на нефть просесть в меньшей степени".

Надежный прогноз развития ситуации отсутствует, что, по мнению эксперта, и приводит к тому, что рынок начинает реагировать на новости, которые напрямую на ценах сказываться не должны. Например, на новости о том, что президент США заразился COVID-19, цены на нефть отреагировали сильным снижением до 38,8 долл. за баррель, а на демонстрацию им того факта, что болезнь протекает в легкой форме, - резким движением в обратном направлении, до 40,8 долл. за баррель.