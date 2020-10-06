Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов вопреки внешнему фону

Москва. 6 октября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вопреки внешнему фону и растущей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 78,14-79,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 78,28 руб./$1 (+18 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 92,2 руб./EUR1 (+14,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,27 копейки к уровню закрытия понедельника, до 84,55 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,69 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 54,51 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов вопреки внешнему фону. Рост интереса глобальных инвесторов к риску обусловлен надеждами на принятие Конгрессом США нового пакета стимулирующих мер, а также состоянием здоровья американского президента Дональда Трампа, который в понедельник был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида после прохождения лечения от COVID-19 в течение трех дней.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа решить этот вопрос.

Инвесторы также находятся в ожидании выступление главы Федеральной резервной системы Дж.Пауэлла. В свою очередь, давление на рубль продолжает оказывать конфликт в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжаются ожесточенные бои. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Как сообщила в понедельник вечером пресс-служба Кремля, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.

"Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий", - сообщили в Кремле.

Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник увеличилась на 0,44% - до $41,5 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 5,1%, до $41,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,48% - до $39,4 за баррель. В понедельник фьючерсы подорожали на 5,9% - до $39,22 за баррель.

Как сообщалось, норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих.

На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что действия профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда, могут затронуть шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor.

Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.