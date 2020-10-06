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Главная / Мнения аналитиков / Рубль во вторник может подорожать до 77,6 руб./$1 - Sber CIB
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06 октября 2020 года 11:05
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 руб./$1 - Sber CIB
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 за доллар на фоне оптимизма на глобальных рынках. В центре внимания будет выступление главы ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB полагают, что во вторник цена Брент может отступить в технический диапазон $40,2–40,8/барр., т. к. ежемесячный отчет Управления энергетической информации США с прогнозами по рынку нефти, скорее всего, будет пессимистичным. Поздно вечером рынок ждет еженедельной сводки от Американского института нефти, которая может продемонстрировать сокращение запасов углеводородов в хранилищах. По мнению аналитиков Sber CIB, доходности ОФЗ во вторник удержатся около текущих уровней, если курс рубля существенно не изменится. Участники рынка ждут от Минфина информации о том, какие выпуски будут размещены в среду.
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06 октября 2020 года 13:35
Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли и продолжат повышаться в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии "ВТБ Капитала". "Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли – на величину от 16% (полумягкий) до 24% (твердый), что было обусловлено... читать дальше
.06 октября 2020 года 13:05
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу оптимистичного прогноза по рынку алмазов на ближайшие месяцы - "ВТБ Капитал"
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу нашего оптимистичного прогноза по рынку на ближайшие месяцы, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". аналитики инвестбанка указывают, что объемы реализации необработанных алмазов в сентябре восстановились до нормальных уровней на... читать дальше
.06 октября 2020 года 12:44
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней - Sber Asset Management
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней, которые уже являются максимальными за последние 5-10 лет, говорится в комментарии портфельного управляющего Sber Asset Management Александры Фалковой. "Эпидемия COVID-19, снижение процентных ставок... читать дальше
.06 октября 2020 года 12:25
Аналитики "Атона" предпочитают акции газовых компаний нефтяным и подтверждают рейтинги "выше рынка" для акций "НОВАТЭКа" (цель - $187) и "Газпрома" (цель - $7,2), сообщается в обзоре компании. "Мы считаем, что "НОВАТЭК" теряет меньше других как от соглашений ОПЕК+ (рост добычи газового... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:58
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора - BCS GM
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде от разлива топлива могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Мы считаем, что выплата может оказаться ниже расчетов Росприроднадзора – вероятно, в пределах RUB 21,4-147,8 млрд.... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:45
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ демонстрирует во вторник утром плавный рост, продолжая тенденцию предыдущего дня, при этом на мировых рынках капитала инициатива постепенно переходит к игрокам на понижение; поддержку рублевым ценам акций оказывает возобновившееся падение курса нацвалюты. читать дальше
.06 октября 2020 года 11:42
Инвесторы в текущем году пока предпочитают вкладываться в валютные, а не в локальные облигации EM - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" в своем комментарии отмечают, что, по их оценкам, основанным на данных Bloomberg, на прошлой неделе чистые потоки капитала в биржевые фонды, инвестирующие в акции и локальный долг развивающихся стран, оставались вблизи нуля четвертую и вторую неделю подряд соответственно.... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:28
Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются, а это значит, что ОПЕК+ потребуется корректировка планов по увеличению добычи, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина. "Ситуация на рынке нефти... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:12
Котировки Brent вернутся к $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что котировки нефти марки Brent вернутся в более оправданную фундаментально зону $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки, говорится в комментарии банка. Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий,... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:45
Возможно повышение осторожности к концу дня в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время мало мотивирует рынки - BCS GM
Возможно повышение осторожности к концу вторника в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время не сильно мотивирует рынки, отмечается в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Марка Брэдфорда. "Неопределенность несколько сгладилась, что поддержало спрос на рисковые... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:33
Москва. 6 октября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вопреки внешнему фону и растущей нефти. читать дальше
.06 октября 2020 года 10:27
Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США, в среднем бумаги дорожают на 3,9%, заканчивая ростом 79% сессий, сообщается в комментарии ITI Capital. Инвесторы смотрят в первую очередь на три основных показателя, отмечают специалисты. Первый - скорость возобновления... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:17
Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR - "Атон"
Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR, поэтому любая корректировка этой суммы в меньшую сторону в ходе судебного заседания будет воспринята позитивно, отмечается в комментарии "Атона". Норникель... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:00
Улучшение настроений на мировых рынках, по мнению аналитиков, позволит во вторник индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов. читать дальше
.06 октября 2020 года 09:58
Техническая картина на рынке нефти не претерпела значительных изменений, краткосрочный потенциал роста цен на данный момент выглядит ограниченным, говорится в комментарии "Велес Капитала". Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром вторника растут примерно на 0,5% после скачка более чем... читать дальше
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