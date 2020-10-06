Рубль во вторник может подорожать до 77,6 руб./$1 - Sber CIB

Рубль во вторник может подорожать до 77,6 за доллар на фоне оптимизма на глобальных рынках. В центре внимания будет выступление главы ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB.

Аналитики Sber CIB полагают, что во вторник цена Брент может отступить в технический диапазон $40,2–40,8/барр., т. к. ежемесячный отчет Управления энергетической информации США с прогнозами по рынку нефти, скорее всего, будет пессимистичным. Поздно вечером рынок ждет еженедельной сводки от Американского института нефти, которая может продемонстрировать сокращение запасов углеводородов в хранилищах.

По мнению аналитиков Sber CIB, доходности ОФЗ во вторник удержатся около текущих уровней, если курс рубля существенно не изменится. Участники рынка ждут от Минфина информации о том, какие выпуски будут размещены в среду.