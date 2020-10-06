Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора - BCS GM

Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде от разлива топлива могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы считаем, что выплата может оказаться ниже расчетов Росприроднадзора – вероятно, в пределах RUB 21,4-147,8 млрд. Тем не менее, даже если компания выплатит максимальную сумму штрафа (RUB 147,8 млрд), это уже учтено в котировках", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Норникель оценивает ущерб от разлива топлива в RUB 21,4 млрд, следует из пресс-релиза компании. АО «НТЭК» (входит в группу компаний «Норильский никель») представило в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Енисейского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), предъявленного НТЭК для возмещения ущерба окружающей среде в размере RUB 147,8 млрд в связи с разливом дизельного топлива из хранилища №5 ТЭЦ-3 в Норильске. По оценке НТЭК, основанной на действующей методике расчетов ущерба окружающей среде и учитывающей все обстоятельства инцидента, общий размер вреда составляет RUB 21,4 млрд.