Возможно повышение осторожности к концу дня в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время мало мотивирует рынки - BCS GM

Возможно повышение осторожности к концу вторника в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время не сильно мотивирует рынки, отмечается в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Марка Брэдфорда.

"Неопределенность несколько сгладилась, что поддержало спрос на рисковые активы, - комментирует эксперт инвесткомпании. - Президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом и продолжает восстановление. Демократы и республиканцы возобновили работу над пакетом стимулов. Макроданные из США также внушают некоторый оптимизм: производственная активность (ISM) показала самый большой рост с ноября 2019 г., индекс сектора услуг также превзошел ожидания, составив 57.8. На этом фоне котировки Brent вновь превысили уровень $41 за барр.".

Тем не менее, на взгляд Брэдфорда, риски сохраняются: состояние Трампа остается под вопросом, гарантий, что конгрессменам удастся договориться по стимулам, нет, а в свете распространения коронавируса все больше регионов вводят новые ограничения. "Мы ожидаем повышения осторожности к концу дня в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время не сильно мотивирует рынки", - прогнозирует аналитик BCS GM.