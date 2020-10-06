Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США - ITI Capital

Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США, в среднем бумаги дорожают на 3,9%, заканчивая ростом 79% сессий, сообщается в комментарии ITI Capital.

Инвесторы смотрят в первую очередь на три основных показателя, отмечают специалисты. Первый - скорость возобновления экономической деятельности после коронавируса. Второй - меры Вашингтона по борьбе с пандемией. Третий - результаты выборов и их последствия для экономики. "Все задаются вопросом, скажется ли победа Джо Байдена отрицательно на рынке акций. С одной стороны, он хочет менять налоговую систему, но возможны и положительные последствия в виде стимулирующих мер", - пишут аналитики ITI Capital.

Вице-президент Майк Пенс прибыл в Солт-Лейк-Сити в понедельник для участия в дебатах вице-президентов, назначенных на среду. Значимость дебатов выросла после того, как из-за госпитализации Трампа были отменены митинги, что повысило роль вице-президентов в кампании.

Эксперты указывают, что торговля носила волатильный характер в последние дни из-за политической и экономической неопределенности, наблюдаются признаки того, что турбулентность на рынке сохранится. Индекс волатильности VIX приближается к максимуму почти за месяц. VIX отражает ожидания рынка в отношении 30-дневной волатильности в будущем, он основан на опционах индекса S&P 500.

Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций, когда в среднем они дорожают на 3,9%, заканчивая ростом 79% сессий, обращают внимание в ITI Capital. В четвертом квартале предвыборных лет акции в среднем дорожают на 2%, заканчивая ростом 82% сессий.