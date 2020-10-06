Котировки Brent вернутся к $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка полагают, что котировки нефти марки Brent вернутся в более оправданную фундаментально зону $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки, говорится в комментарии банка.

Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий, что оказало нефти поддержку, констатирует управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос почти на 6%, закрепившись выше $40/барр. Также в плюс сыграли новости об очередном шторме "Дельта", который может трансформироваться в ураган: с нефтяных офшорных платформ Мексиканского залива уже начата эвакуация. В дополнение продолжается массовая забастовка рабочих в Норвегии, что пока приводит к остановке 79 тыс. барр. сырой нефти в день, отмечает Крылова.

"Тем не менее, мы отмечаем, что это краткосрочные факторы поддержки, и рассчитываем на возврат котировок нефти в более оправданную фундаментально зону $38-40/барр. по мере их исчерпания", - пишет специалист Промсвязьбанка.