.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR - "Атон"
.
ГЛАВНОЕ
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3%
ЕБРР ухудшил прогноз роста российской экономики на 2021 год до 3% с 4%. Прогноз падения ВВП по итогам текущего года банк оставил прежним - снижение составит 4,5%
 
Оформление выплат по ОСАГО перейдет в онлайн
Министерство финансов РФ подготовило проект отзыва на законодательную инициативу, предполагающую введение онлайн-оформления заявлений на страховые возмещения, в том числе по ОСАГО, сообщают "Известия". "Страховщиков хотят обязать принимать все...
 
Госпрограмму развития внешней торговли переписали
Правка нацпроектов в соответствии с президентским указом о национальных целях вызвала изменения и связанных с ними госпрограмм. Так, при обновлении программы развития внешнеэкономической деятельности в Минэкономики предложили отказаться от учета...
 
Разработку отечественного оборудования для сетей 5G профинансирует государство
Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G. На эти цели планируется потратить 21,4 млрд руб. до 2024 г., сообщают "Ведомости". Субсидии на разработку оборудования для 5G будут заложены в бюджет федерального...
 
06 октября 2020 года 10:17

Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR - "Атон"

Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR, поэтому любая корректировка этой суммы в меньшую сторону в ходе судебного заседания будет воспринята позитивно, отмечается в комментарии "Атона".

Норникель направил в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора о возмещении ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на 147,7 млрд руб. Норникель считает, что для оценки ущерба следует применять другой коэффициент, и что ущерб, нанесенный почве, был оценен неправильно, поэтому оценка воздействия на окружающую среду должна быть значительно ниже.

"Судебные заседания начнутся 12 октября. Мы полагаем, что полная сумма выплаты в размере 148 млрд руб. уже заложена рынком в котировки, поэтому любая корректировка этой суммы в меньшую сторону будет воспринята позитивно. Мы имеем рейтинг "выше рынка" по Норникелю, который торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 4,8x против собственного 5-летнего значения 6,2x", - указывают аналитики "Атона".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 октября 2020 года 13:35
Цены на коксующийся уголь, скорее всего, продолжат повышаться в ближайшие месяцы - "ВТБ Капитал"
Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли и продолжат повышаться в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии "ВТБ Капитала". "Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли – на величину от 16% (полумягкий) до 24% (твердый), что было обусловлено...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 13:05
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу оптимистичного прогноза по рынку алмазов на ближайшие месяцы - "ВТБ Капитал"
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу нашего оптимистичного прогноза по рынку на ближайшие месяцы, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". аналитики инвестбанка указывают, что объемы реализации необработанных алмазов в сентябре восстановились до нормальных уровней на...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 12:44
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней - Sber Asset Management
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней, которые уже являются максимальными за последние 5-10 лет, говорится в комментарии портфельного управляющего Sber Asset Management Александры Фалковой. "Эпидемия COVID-19, снижение процентных ставок...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 12:25
"Атон" подтверждает рейтинги "выше рынка" для акций НОВАТЭКа и Газпрома
Аналитики "Атона" предпочитают акции газовых компаний нефтяным и подтверждают рейтинги "выше рынка" для акций "НОВАТЭКа" (цель - $187) и "Газпрома" (цель - $7,2), сообщается в обзоре компании. "Мы считаем, что "НОВАТЭК" теряет меньше других как от соглашений ОПЕК+ (рост добычи газового...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:58
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора - BCS GM
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде от разлива топлива могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Мы считаем, что выплата может оказаться ниже расчетов Росприроднадзора – вероятно, в пределах RUB 21,4-147,8 млрд....    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:45
Рынок акций РФ плавно подрастает во вторник утром, поддержку оказывает снижающийся курс рубля
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ демонстрирует во вторник утром плавный рост, продолжая тенденцию предыдущего дня, при этом на мировых рынках капитала инициатива постепенно переходит к игрокам на понижение; поддержку рублевым ценам акций оказывает возобновившееся падение курса нацвалюты.    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:42
Инвесторы в текущем году пока предпочитают вкладываться в валютные, а не в локальные облигации EM - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" в своем комментарии отмечают, что, по их оценкам, основанным на данных Bloomberg, на прошлой неделе чистые потоки капитала в биржевые фонды, инвестирующие в акции и локальный долг развивающихся стран, оставались вблизи нуля четвертую и вторую неделю подряд соответственно....    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:28
Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются - "Альфа-Капитал"
Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются, а это значит, что ОПЕК+ потребуется корректировка планов по увеличению добычи, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина. "Ситуация на рынке нефти...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:12
Котировки Brent вернутся к $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что котировки нефти марки Brent вернутся в более оправданную фундаментально зону $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки, говорится в комментарии банка. Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий,...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:05
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 руб./$1 - Sber CIB
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 за доллар на фоне оптимизма на глобальных рынках. В центре внимания будет выступление главы ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB полагают, что во вторник цена...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:45
Возможно повышение осторожности к концу дня в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время мало мотивирует рынки - BCS GM
Возможно повышение осторожности к концу вторника в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время не сильно мотивирует рынки, отмечается в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Марка Брэдфорда. "Неопределенность несколько сгладилась, что поддержало спрос на рисковые...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:33
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов вопреки внешнему фону
Москва. 6 октября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вопреки внешнему фону и растущей нефти.    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:27
Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США - ITI Capital
Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США, в среднем бумаги дорожают на 3,9%, заканчивая ростом 79% сессий, сообщается в комментарии ITI Capital. Инвесторы смотрят в первую очередь на три основных показателя, отмечают специалисты. Первый - скорость возобновления...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций отыграет улучшение внешнего фона небольшим повышением
Улучшение настроений на мировых рынках, по мнению аналитиков, позволит во вторник индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов.    читать дальше
.
06 октября 2020 года 09:58
Краткосрочный потенциал роста нефтяных цен на данный момент выглядит ограниченным - "Велес Капитал"
Техническая картина на рынке нефти не претерпела значительных изменений, краткосрочный потенциал роста цен на данный момент выглядит ограниченным, говорится в комментарии "Велес Капитала". Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром вторника растут примерно на 0,5% после скачка более чем...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.