Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR - "Атон"

Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR, поэтому любая корректировка этой суммы в меньшую сторону в ходе судебного заседания будет воспринята позитивно, отмечается в комментарии "Атона".

Норникель направил в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на исковое заявление Росприроднадзора о возмещении ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива на 147,7 млрд руб. Норникель считает, что для оценки ущерба следует применять другой коэффициент, и что ущерб, нанесенный почве, был оценен неправильно, поэтому оценка воздействия на окружающую среду должна быть значительно ниже.

"Судебные заседания начнутся 12 октября. Мы полагаем, что полная сумма выплаты в размере 148 млрд руб. уже заложена рынком в котировки, поэтому любая корректировка этой суммы в меньшую сторону будет воспринята позитивно. Мы имеем рейтинг "выше рынка" по Норникелю, который торгуется с форвардным консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 4,8x против собственного 5-летнего значения 6,2x", - указывают аналитики "Атона".