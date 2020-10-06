Утренние прогнозы: рынок акций отыграет улучшение внешнего фона небольшим повышением

Улучшение настроений на мировых рынках, по мнению аналитиков, позволит во вторник индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Перед открытием торгов во вторник внешний фон складывается слабо позитивный: американские фьючерсы торгуются около закрытия понедельника, но зато на треть процента подрастает нефть, в небольшом минусе находятся большинство промышленных и драгоценных металлов. Поэтому прогнозируем нейтральное открытие, но индекс Мосбиржи сможет подрасти за счет подъема большинства бумаг в ходе вечерней сессии понедельника".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Преобладание покупок позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов. Однако для более существенного роста у нашего рынка может не хватить сил. Более того, к концу сессии, в случае отсутствия улучшения внешней конъюнктуры, в российских бумагах могут активизироваться продажи, чему поспособствует фиксация прибыли по краткосрочным длинным позициям, что нивелирует утренний подъем и вернет индекс Мосбиржи к уровням закрытия понедельника.

"Открытие Брокер" (Михаил Шульгин): "Внешний фон в преддверии начала торгов на Мосбирже выглядит позитивно. Большинство азиатских фондовых рынков (китайский рынок закрыт уже неделю из-за национального праздника) последовали за позитивным завершением торгов на Wall Street, поскольку президент США покинул госпиталь Уолтера Рида и вернулся в Белый дом. Технически индекс Мосбиржи в обозримом будущем выглядит способным протестировать область сопротивления 2900 - 2920 п.".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2885-2890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2870, 2860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен продолжить свой коррекционный подъем. Позднее он может стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2900 пунктов".