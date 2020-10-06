06 октября 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций отыграет улучшение внешнего фона небольшим повышением
Улучшение настроений на мировых рынках, по мнению аналитиков, позволит во вторник индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Перед открытием торгов во вторник внешний фон складывается слабо позитивный: американские фьючерсы торгуются около закрытия понедельника, но зато на треть процента подрастает нефть, в небольшом минусе находятся большинство промышленных и драгоценных металлов. Поэтому прогнозируем нейтральное открытие, но индекс Мосбиржи сможет подрасти за счет подъема большинства бумаг в ходе вечерней сессии понедельника".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Преобладание покупок позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов. Однако для более существенного роста у нашего рынка может не хватить сил. Более того, к концу сессии, в случае отсутствия улучшения внешней конъюнктуры, в российских бумагах могут активизироваться продажи, чему поспособствует фиксация прибыли по краткосрочным длинным позициям, что нивелирует утренний подъем и вернет индекс Мосбиржи к уровням закрытия понедельника.
"Открытие Брокер" (Михаил Шульгин): "Внешний фон в преддверии начала торгов на Мосбирже выглядит позитивно. Большинство азиатских фондовых рынков (китайский рынок закрыт уже неделю из-за национального праздника) последовали за позитивным завершением торгов на Wall Street, поскольку президент США покинул госпиталь Уолтера Рида и вернулся в Белый дом. Технически индекс Мосбиржи в обозримом будущем выглядит способным протестировать область сопротивления 2900 - 2920 п.".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2885-2890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2870, 2860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен продолжить свой коррекционный подъем. Позднее он может стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2900 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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06 октября 2020 года 13:35
Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли и продолжат повышаться в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии "ВТБ Капитала".
"Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли – на величину от 16% (полумягкий) до 24% (твердый), что было обусловлено... читать дальше
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06 октября 2020 года 13:05
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу нашего оптимистичного прогноза по рынку на ближайшие месяцы, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". аналитики инвестбанка указывают, что объемы реализации необработанных алмазов в сентябре восстановились до нормальных уровней на... читать дальше
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06 октября 2020 года 12:44
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней, которые уже являются максимальными за последние 5-10 лет, говорится в комментарии портфельного управляющего Sber Asset Management Александры Фалковой.
"Эпидемия COVID-19, снижение процентных ставок... читать дальше
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06 октября 2020 года 12:25
Аналитики "Атона" предпочитают акции газовых компаний нефтяным и подтверждают рейтинги "выше рынка" для акций "НОВАТЭКа" (цель - $187) и "Газпрома" (цель - $7,2), сообщается в обзоре компании.
"Мы считаем, что "НОВАТЭК" теряет меньше других как от соглашений ОПЕК+ (рост добычи газового... читать дальше
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06 октября 2020 года 11:58
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде от разлива топлива могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM).
"Мы считаем, что выплата может оказаться ниже расчетов Росприроднадзора – вероятно, в пределах RUB 21,4-147,8 млрд.... читать дальше
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06 октября 2020 года 11:45
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ демонстрирует во вторник утром плавный рост, продолжая тенденцию предыдущего дня, при этом на мировых рынках капитала инициатива постепенно переходит к игрокам на понижение; поддержку рублевым ценам акций оказывает возобновившееся падение курса нацвалюты. читать дальше
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06 октября 2020 года 11:42
Аналитики "ВТБ Капитала" в своем комментарии отмечают, что, по их оценкам, основанным на данных Bloomberg, на прошлой неделе чистые потоки капитала в биржевые фонды, инвестирующие в акции и локальный долг развивающихся стран, оставались вблизи нуля четвертую и вторую неделю подряд соответственно.... читать дальше
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06 октября 2020 года 11:28
Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются, а это значит, что ОПЕК+ потребуется корректировка планов по увеличению добычи, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина.
"Ситуация на рынке нефти... читать дальше
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06 октября 2020 года 11:12
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что котировки нефти марки Brent вернутся в более оправданную фундаментально зону $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки, говорится в комментарии банка.
Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий,... читать дальше
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06 октября 2020 года 11:05
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 за доллар на фоне оптимизма на глобальных рынках. В центре внимания будет выступление главы ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB.
Аналитики Sber CIB полагают, что во вторник цена... читать дальше
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06 октября 2020 года 10:45
Возможно повышение осторожности к концу вторника в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время не сильно мотивирует рынки, отмечается в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Марка Брэдфорда.
"Неопределенность несколько сгладилась, что поддержало спрос на рисковые... читать дальше
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06 октября 2020 года 10:33
Москва. 6 октября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вопреки внешнему фону и растущей нефти. читать дальше
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06 октября 2020 года 10:27
Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США, в среднем бумаги дорожают на 3,9%, заканчивая ростом 79% сессий, сообщается в комментарии ITI Capital.
Инвесторы смотрят в первую очередь на три основных показателя, отмечают специалисты. Первый - скорость возобновления... читать дальше
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06 октября 2020 года 10:17
Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR, поэтому любая корректировка этой суммы в меньшую сторону в ходе судебного заседания будет воспринята позитивно, отмечается в комментарии "Атона".
Норникель... читать дальше
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06 октября 2020 года 09:58
Техническая картина на рынке нефти не претерпела значительных изменений, краткосрочный потенциал роста цен на данный момент выглядит ограниченным, говорится в комментарии "Велес Капитала".
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром вторника растут примерно на 0,5% после скачка более чем... читать дальше
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