Краткосрочный потенциал роста нефтяных цен на данный момент выглядит ограниченным - "Велес Капитал"

Техническая картина на рынке нефти не претерпела значительных изменений, краткосрочный потенциал роста цен на данный момент выглядит ограниченным, говорится в комментарии "Велес Капитала".

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром вторника растут примерно на 0,5% после скачка более чем на 5% накануне. Цены остаются в рамках диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель, к верхним границам которых стремились в понедельник. "Техническая картина на рынке, таким образом, не претерпела значительных изменений. Краткосрочный потенциал роста цен на данный момент выглядит ограниченным. С фундаментальной точки зрения, котировки, помимо увеличения мирового "аппетита" к риску, теперь получают поддержку от забастовок на нефтедобывающих предприятиях Норвегии и тропического шторма "Дельта", который вновь нарушает добычу в Мексиканском заливе", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.