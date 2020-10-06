Утром вторника вероятна стабилизация рубля по отношению к основным мировым валютам - Промсвязьбанк

Несмотря на умеренный подъем цен на нефть утром вторника, у рубля может не хватить сил для роста, и он начнет день в фарватере валют развивающихся стран, которые консолидируются у уровней закрытия понедельника, предполагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В результате пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 78 руб./$1, говорится в комментарии банка.

"Однако в ходе сессии инвесторы могут вспомнить о существенном подъеме рынка энергоносителей в понедельник, который был проигнорирован рублем, что активизирует продажи в американской валюте и в ходе торгов может привести к ее отступлению в район 77,5 руб./$1. При этом в рамках сессии ожидаем сохранение долларом позиций в верхней половине диапазона 75-80 руб./$1", - пишет Зварич.