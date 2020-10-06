Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики
Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Врачи, участвующие в лечении президента Трампа в военном госпитале имени Уолтера Рида, не возражают против его выписки и возвращения в Белый дом, заявил 5 октября главный врач Белого дом Шон Конли. "Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы", - сказал он на брифинге журналистам. Конли пояснил, что в Белом доме Трампа продолжат лечить "врачи мирового класса". Он предупредил при этом, что президент США, заразившийся COVID-19, "еще не находится вне опасности". "Мы чувствуем осторожный оптимизм", - добавил Конли.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что диагноз Трампа повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США. "Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус", - сказала она в интервью MSNBC. В понедельник Пелоси провела очередной телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином, однако они не смогли достичь соглашения, несмотря на призывы Трампа принять новые стимулирующие меры для поддержки экономики в условиях COVID-19. Стороны, как ожидается, продолжат обсуждения во вторник.
Перспективы для экономики США сейчас выглядят более сложными, чем это было в июне, свидетельствуют данные ежеквартального опроса Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). Хотя 52 экономиста по-прежнему прогнозируют продолжение роста американского ВВП, они ухудшили прогнозы относительно темпов подъема в последние три месяца текущего года и в 2021 году. Респонденты NABE в среднем теперь ожидают увеличения ВВП в октябре-декабре на 4,9% против предполагавшихся в начале лета 6,8%. По итогам всего 2020 года, как ожидается, реальный ВВП упадет на 4,3%. Медианная оценка роста экономики в 2021 году была ухудшена до 3,6% с ожидавшихся ранее 4,8%.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются во вторник, следуя за динамикой американского фондового рынка. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,52%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником. Гонконгский индекс Hang Seng повышается на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,02%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,35%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник, однако дал понять, что продолжает искать возможности для наращивания стимулирования. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% годовых, как и ожидалось. Целевой показатель доходности трехлетних облигаций Австралии, введенный в марте этого года, также оставлен на уровне 0,25%. Экономисты полагают, что австралийский ЦБ может снизить ставку в ближайшие месяцы, а также прибегнуть к масштабному количественному смягчению, включающему выкуп трех-, пяти и десятилетних гособлигаций, пишет WSJ.
В свою очередь цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составляет $41,51 за баррель, что на 0,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 5,1%, до $41,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $39,42 за баррель, что на 0,51% выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на 5,9% - до $39,22 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,687 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,22 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 октября снизился на 0,064% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (3-5 октября) 0,003%, опустившись до 706,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-1,22%), "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,53%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,5%), а в лидерах роста - облигации "Газпром БО-22" (+0,84%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,09%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,09%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 73,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-323R на 1 млрд 462,111 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и 17,27% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-324R на 345,424 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. По облигациям предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-04R-Р объемом 5 млрд рублей в размере 5,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне не выше 5,54% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 октября. Техразмещение запланировано на 7 октября. Датой окончания размещения будет наиболее ранняя из следующих дат: 30-й день с начала размещения выпуска (6 ноября) или дата размещения последней облигации.
Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 447 дней объемом 6 млрд рублей в размере 5,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,38% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Продолжительность 1-го купонного периода составит 82 дня, 2-3-й купоны - полугодовые. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 1 октября до 16:00 МСК 5 октября. В ходе маркетинга объем размещения был установлен на уровне "от 5 млрд рублей", итоговый объем размещения составил 6 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 8 октября.
ООО "Киви финанс" 8 октября проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,47% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 13 октября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 11 сентября. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.
ООО "Элемент лизинг" выставило оферту по приобретению облигаций серии 001P-02. Бумаги можно предъявить к выкупу с 15 по 21 октября 2020 года. Дата приобретения - 22 октября 2020 года. Общее количество выкупаемых бумаг - до 5 млн штук. Цена приобретения облигаций составляет 100% от непогашенной части номинальной стоимости, что составляет 664 рубля. Также будет выплачен накопленный купонный доход в размере 0,37 рубля на одну облигацию, рассчитанный на 22 октября 2020 года. Компания разместила 3-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в апреле 2019 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.