Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной тенденции на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, на что указывает динамика фьючерсов на американские фондовые индексы, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Врачи, участвующие в лечении президента Трампа в военном госпитале имени Уолтера Рида, не возражают против его выписки и возвращения в Белый дом, заявил 5 октября главный врач Белого дом Шон Конли. "Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы", - сказал он на брифинге журналистам. Конли пояснил, что в Белом доме Трампа продолжат лечить "врачи мирового класса". Он предупредил при этом, что президент США, заразившийся COVID-19, "еще не находится вне опасности". "Мы чувствуем осторожный оптимизм", - добавил Конли.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что диагноз Трампа повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США. "Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус", - сказала она в интервью MSNBC. В понедельник Пелоси провела очередной телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином, однако они не смогли достичь соглашения, несмотря на призывы Трампа принять новые стимулирующие меры для поддержки экономики в условиях COVID-19. Стороны, как ожидается, продолжат обсуждения во вторник.

Перспективы для экономики США сейчас выглядят более сложными, чем это было в июне, свидетельствуют данные ежеквартального опроса Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). Хотя 52 экономиста по-прежнему прогнозируют продолжение роста американского ВВП, они ухудшили прогнозы относительно темпов подъема в последние три месяца текущего года и в 2021 году. Респонденты NABE в среднем теперь ожидают увеличения ВВП в октябре-декабре на 4,9% против предполагавшихся в начале лета 6,8%. По итогам всего 2020 года, как ожидается, реальный ВВП упадет на 4,3%. Медианная оценка роста экономики в 2021 году была ухудшена до 3,6% с ожидавшихся ранее 4,8%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются во вторник, следуя за динамикой американского фондового рынка. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,52%. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником. Гонконгский индекс Hang Seng повышается на 0,8%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,02%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,35%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник, однако дал понять, что продолжает искать возможности для наращивания стимулирования. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% годовых, как и ожидалось. Целевой показатель доходности трехлетних облигаций Австралии, введенный в марте этого года, также оставлен на уровне 0,25%. Экономисты полагают, что австралийский ЦБ может снизить ставку в ближайшие месяцы, а также прибегнуть к масштабному количественному смягчению, включающему выкуп трех-, пяти и десятилетних гособлигаций, пишет WSJ.

В свою очередь цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составляет $41,51 за баррель, что на 0,53% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 5,1%, до $41,29 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $39,42 за баррель, что на 0,51% выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на 5,9% - до $39,22 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла почти в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,687 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,22 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 октября снизился на 0,064% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (3-5 октября) 0,003%, опустившись до 706,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-13Р" (-1,22%), "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,53%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,5%), а в лидерах роста - облигации "Газпром БО-22" (+0,84%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,09%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,09%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 73,11% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-323R на 1 млрд 462,111 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей и 17,27% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-324R на 345,424 млн рублей номинальным объемом 2 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. По облигациям предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-04R-Р объемом 5 млрд рублей в размере 5,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне не выше 5,54% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 октября. Техразмещение запланировано на 7 октября. Датой окончания размещения будет наиболее ранняя из следующих дат: 30-й день с начала размещения выпуска (6 ноября) или дата размещения последней облигации.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-07 сроком обращения 447 дней объемом 6 млрд рублей в размере 5,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,38% годовых. Ставки 2-3-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Продолжительность 1-го купонного периода составит 82 дня, 2-3-й купоны - полугодовые. Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 МСК 1 октября до 16:00 МСК 5 октября. В ходе маркетинга объем размещения был установлен на уровне "от 5 млрд рублей", итоговый объем размещения составил 6 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 8 октября.

ООО "Киви финанс" 8 октября проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне не выше 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 9,47% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 13 октября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 30 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 11 сентября. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 21-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Элемент лизинг" выставило оферту по приобретению облигаций серии 001P-02. Бумаги можно предъявить к выкупу с 15 по 21 октября 2020 года. Дата приобретения - 22 октября 2020 года. Общее количество выкупаемых бумаг - до 5 млн штук. Цена приобретения облигаций составляет 100% от непогашенной части номинальной стоимости, что составляет 664 рубля. Также будет выплачен накопленный купонный доход в размере 0,37 рубля на одну облигацию, рассчитанный на 22 октября 2020 года. Компания разместила 3-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в апреле 2019 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.