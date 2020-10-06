Утром вторника индекс Мосбиржи сделает еще один шаг к отметке 2900 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале сессии вторника ожидает попыток продолжения восстановления на российском рынке акций.

"Преобладание покупок позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов. Однако для более существенного роста у нашего рынка может не хватить сил. Более того, к концу сессии, в случае отсутствия улучшения внешней конъюнктуры, в российских бумагах могут активизироваться продажи, чему поспособствует фиксация прибыли по краткосрочным длинным позициям, что нивелирует утренний подъем и вернет индекс Мосбиржи к уровням закрытия понедельника", - пишет Зварич в комментарии банка.