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06 октября 2020 года 09:32

Нефть продолжает дорожать

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Цены на нефть продолжают подъем во вторник.

Американские фондовые индексы заметно выросли по итогам торгов в понедельник благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента США Дональда Трампа и надеждам на принятие новых мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.

Врачи, участвующие в лечении президента Трампа в военном госпитале имени Уолтера Рида, не возражают против его выписки и возвращения в Белый дом, заявил в понедельник главный врач Белого дом Шон Конли. "Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы", - сказал он на брифинге журналистам.

Конли пояснил, что в Белом доме Трампа продолжат лечить "врачи мирового класса". Он предупредил при этом, что президент США, заразившийся COVID-19, "еще не находится вне опасности". "Мы чувствуем осторожный оптимизм", - добавил Конли.

По его словам, в понедельник Трампу дадут еще одну дозу препарата Remdesivir, после чего выпишут из госпиталя. Ранее Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что в понедельник вечером вернется в Белый дом.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что диагноз Трампа повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США. "Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус", - сказала она в интервью MSNBC.

В понедельник Пелоси провела очередной телефонный разговор с министром финансов США Стивеном Мнучином, однако они не смогли достичь соглашения, несмотря на призывы Трампа принять новые стимулирующие меры для поддержки экономики в условиях COVID-19. Стороны, как ожидается, продолжат обсуждения во вторник.

Перспективы для экономики США сейчас выглядят более сложными, чем это было в июне, свидетельствуют данные ежеквартального опроса Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE). Хотя 52 экономиста по-прежнему прогнозируют продолжение роста американского ВВП, они ухудшили прогнозы относительно темпов подъема в последние три месяца текущего года и в 2021 году.

Респонденты NABE в среднем теперь ожидают увеличения в октябре-декабре на 4,9% против предполагавшихся в начале лета 6,8%. По итогам всего 2020 года, как ожидается, реальный ВВП упадет на 4,3%. Медианная оценка роста экономики в 2021 году была ухудшена до 3,6% с ожидавшихся ранее 4,8%, приводит данные опроса издание MarketWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс полагает, что Федеральной резервной системе (ФРС), вероятно, придется ждать несколько лет, прежде чем инфляция в США превысит 2%-ный целевой показатель центробанка.

"Я ожидаю, что инфляция будет медленно усиливаться, достигнет устойчивого уровня в 2% в 2023 году и будет держаться умеренно выше этого уровня в следующие несколько лет", - заявил Эванс в ходе выступления на онлайн-конференции в понедельник.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре вырос до 57,8 пункта по сравнению с 56,9 пункта в августе, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса до 56,3 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении. Деловая активность в сфере услуг США продолжает расти четвертый месяц подряд на фоне постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Котировки акций Tesla Inc. (SPB: TSLA) выросли на 2,6% на торгах в понедельник. Компания в пятницу опубликовала данные о подставках электромобилей в третьем квартале, которые превзошли консенсус-прогноз аналитиков, достигнув очередного рекорда.

Акции MyoKardia Inc. (SPB: MYOK) взлетели на 57,8%. Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Co. (SPB: BMY) сообщила, что приобретет биотехнологическую компанию за $13,1 млрд. Сделка позволит Bristol получить контроль над экспериментальным препаратом MyoKardia от сердечных заболеваний, который, в случае, если будет одобрен, даст компании возможность снизить свою зависимость от терапии раковых заболеваний. Цена бумаг Bristol поднялась на 0,8%.

Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. подешевели на 1,6%, после того как круизный оператор сообщил о продлении приостановки круизных рейсов с учетом рейсов, запланированных с 1 по 30 ноября.

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. подорожали на 2,3%, несмотря на то, что американская нефтегазовая компания объявила о планах сократить порядка 1,6 тыс. рабочих мест в Европе до конца 2021 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 465,83 пункта (1,68%) - до 28148,64 пункта. Он достиг максимальной отметки более чем за месяц, продемонстрировав сильнейший рост почти за 12 недель, по данным Bloomberg.

Standard & Poor's 500 прибавил 60,16 пункта (1,80%) и составил 3408,60 пункта. Это также максимальное значение за месяц, при этом рост индекса был сильнейшим почти за четыре недели.

Nasdaq Composite вырос на 257,47 пункта (2,32%) - до 11332,49 пункта. Он достиг максимума более чем за месяц, продемонстрировав наибольший рост почти за четыре недели.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, следуя за динамикой американского фондового рынка.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,4%. В лидерах роста находятся акции автомобильного и финансового сектора, что в том числе это обусловлено ослаблением курса иены к доллару США, сообщает MarketWatch.

Акции Honda Motor прибавляют в цене 2,6%, Nissan Motor Co. - 1,7%, Toyota Motor - 0,8%, цена бумаг Dai-ichi Life Holdings растет на 2,2%, SoftBank Group - на 2,1%.

Цена акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing снижается на 0,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 1%.

Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздником. Гонконгский индекс Hang Seng повышается на 0,8%.

В лидерах роста в том числе находятся акции компаний технологического сектора. Бумаги Techtronic Industries укрепляются на 0,9%, AAC Technologies - на 4,9%, Sunny Optical Technology - 3,6%. Также активно дорожают бумаги фармкомпаний: цена акций Sino Biopharmaceutical увеличивается на 3%, CSPC Pharmaceutical - на 2,1%.

Рыночная стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. повышается на 0,3%, онлайн-ритейлера Alibaba - на 0,6%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 3,4%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,02%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,3%, LG Electronics - на 1,7%. Акции продовольственной компании CJ CheilJedang растут на 2,4%, ритейлера E-mart - на 1,1%.

Инфляция в Южной Корее в сентябре ускорилась более существенно, чем ожидалось, достигнув максимума за шесть месяцев. Индекс потребительских цен увеличился на 1,0% в годовом выражении после подъема на 0,7% в августе, свидетельствуют официальные статданные, опубликованные во вторник. Темпы роста стали максимальными с марта.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали рост индекса на 0,7%. Банк Кореи ожидает, что инфляция в текущем году в среднем составит 0,4%, что существенно ниже целевого показателя на уровне 2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,35%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,4% и 0,3% соответственно.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник, однако дал понять, что продолжает искать возможности для наращивания стимулирования.

RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% годовых, как и ожидалось. Целевой показатель доходности трехлетних облигаций Австралии, введенный в марте этого года, также оставлен на уровне 0,25%.

Экономисты полагают, что австралийский ЦБ может снизить ставку в ближайшие месяцы, а также прибегнуть к масштабному количественному смягчению, включающему выкуп трех-, пяти и десятилетних гособлигаций, пишет WSJ.

Профицит торгового баланса Австралии сократился до 2,64 млрд австралийских долларов в августе текущего года с пересмотренных 4,63 млрд месяцем ранее. Это минимальный показатель с октября 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне 5,15 млрд австралийских долларов, согласно Trading Economics.

Австралийский экспорт товаров и услуг в августе упал на 4% в помесячном выражении, до минимума примерно за три года, на фоне ослабления глобального спроса. Тем временем импорт вырос на 2%, до максимума за пять месяцев.

Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $41,5 за баррель, что на $0,21 (0,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,02 (5,1%), до $41,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,4 за баррель, что на $0,18 (0,46%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подорожали на $2,17 (5,9%) - до $39,22 за баррель.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, однако сигналов о том, что стороны близки к соглашению, пока нет, несмотря на призывы американского президента Дональда Трампа решить этот вопрос.

Трамп, тем временем, был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он проходил лечение от COVID-19, и продолжит восстанавливаться после болезни уже в Белом доме.

"Факт выписки Трампа из госпиталя ободрил рынки, в том числе, нефтяной, - сказал Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Bank NV. - При этом доллар ослабляется, и это тоже поддерживает цены на нефть".

"Я ожидаю, что рынок сохранит существенную поддержку на этой неделе за счет рисков сокращения предложения нефти и оптимизма в отношении новых стимулирующих мер в США", - цитирует Паттерсона агентство Bloomberg.

Как сообщалось, норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих. На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что действия профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда, могут затронуть шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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