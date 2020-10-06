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06 октября 2020 года 09:14
Торги индекса Мосбиржи во вторник начнутся с повышения в пределах 0,1-0,3% - "Алго Капитал"
Торги индекса Мосбиржи во вторник начнутся со сдержанного повышения в пределах 0,1-0,3%, в районе 2885-2890 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2885-2890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2870, 2860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен продолжить свой коррекционный подъем. Позднее он может стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2900 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос. Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине вторника традиционно выступит динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация августовской статистики по количеству новых вакансий на рынке труда в США (17:00 мск).
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06 октября 2020 года 13:35
Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли и продолжат повышаться в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии "ВТБ Капитала". "Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли – на величину от 16% (полумягкий) до 24% (твердый), что было обусловлено... читать дальше
.06 октября 2020 года 13:05
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу оптимистичного прогноза по рынку алмазов на ближайшие месяцы - "ВТБ Капитал"
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу нашего оптимистичного прогноза по рынку на ближайшие месяцы, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". аналитики инвестбанка указывают, что объемы реализации необработанных алмазов в сентябре восстановились до нормальных уровней на... читать дальше
.06 октября 2020 года 12:44
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней - Sber Asset Management
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней, которые уже являются максимальными за последние 5-10 лет, говорится в комментарии портфельного управляющего Sber Asset Management Александры Фалковой. "Эпидемия COVID-19, снижение процентных ставок... читать дальше
.06 октября 2020 года 12:25
Аналитики "Атона" предпочитают акции газовых компаний нефтяным и подтверждают рейтинги "выше рынка" для акций "НОВАТЭКа" (цель - $187) и "Газпрома" (цель - $7,2), сообщается в обзоре компании. "Мы считаем, что "НОВАТЭК" теряет меньше других как от соглашений ОПЕК+ (рост добычи газового... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:58
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора - BCS GM
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде от разлива топлива могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Мы считаем, что выплата может оказаться ниже расчетов Росприроднадзора – вероятно, в пределах RUB 21,4-147,8 млрд.... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:45
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ демонстрирует во вторник утром плавный рост, продолжая тенденцию предыдущего дня, при этом на мировых рынках капитала инициатива постепенно переходит к игрокам на понижение; поддержку рублевым ценам акций оказывает возобновившееся падение курса нацвалюты. читать дальше
.06 октября 2020 года 11:42
Инвесторы в текущем году пока предпочитают вкладываться в валютные, а не в локальные облигации EM - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" в своем комментарии отмечают, что, по их оценкам, основанным на данных Bloomberg, на прошлой неделе чистые потоки капитала в биржевые фонды, инвестирующие в акции и локальный долг развивающихся стран, оставались вблизи нуля четвертую и вторую неделю подряд соответственно.... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:28
Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются, а это значит, что ОПЕК+ потребуется корректировка планов по увеличению добычи, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина. "Ситуация на рынке нефти... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:12
Котировки Brent вернутся к $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что котировки нефти марки Brent вернутся в более оправданную фундаментально зону $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки, говорится в комментарии банка. Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий,... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:05
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 за доллар на фоне оптимизма на глобальных рынках. В центре внимания будет выступление главы ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB полагают, что во вторник цена... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:45
Возможно повышение осторожности к концу дня в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время мало мотивирует рынки - BCS GM
Возможно повышение осторожности к концу вторника в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время не сильно мотивирует рынки, отмечается в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Марка Брэдфорда. "Неопределенность несколько сгладилась, что поддержало спрос на рисковые... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:33
Москва. 6 октября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вопреки внешнему фону и растущей нефти. читать дальше
.06 октября 2020 года 10:27
Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США, в среднем бумаги дорожают на 3,9%, заканчивая ростом 79% сессий, сообщается в комментарии ITI Capital. Инвесторы смотрят в первую очередь на три основных показателя, отмечают специалисты. Первый - скорость возобновления... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:17
Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR - "Атон"
Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR, поэтому любая корректировка этой суммы в меньшую сторону в ходе судебного заседания будет воспринята позитивно, отмечается в комментарии "Атона". Норникель... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:00
Улучшение настроений на мировых рынках, по мнению аналитиков, позволит во вторник индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов. читать дальше
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