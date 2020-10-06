Торги индекса Мосбиржи во вторник начнутся с повышения в пределах 0,1-0,3% - "Алго Капитал"

Торги индекса Мосбиржи во вторник начнутся со сдержанного повышения в пределах 0,1-0,3%, в районе 2885-2890 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2885-2890 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2870, 2860 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2900, 2920 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи способен продолжить свой коррекционный подъем. Позднее он может стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2900 пунктов", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине вторника традиционно выступит динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация августовской статистики по количеству новых вакансий на рынке труда в США (17:00 мск).