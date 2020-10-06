Brent, вероятно, удержится в диапазоне $40-45 за баррель до конца недели - "Фридом Финанс"

Стоимость нефти марки Brent вновь вернулась в районе $41,5 за баррель, что на 6% выше закрытия пятницы, констатирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Поводом стали геополитика и сезон ураганов. Крупные штормы у побережья США обычно приводят к росту цены в течение пары недель. Примечательно, отмечает специалист компании, что карантинные ограничения в городах Европы, которые называли в числе основных причин падения цены на нефть на прошлой неделе и которые никуда не делись, отошли на второй план. "Мы полагаем, что волатильность на нефтяном рынке усилится, но с высокой вероятностью цена удержится в диапазоне $40-45 за баррель до конца недели при отсутствии негативных новостей", - пишет Ващенко в своем комментарии.