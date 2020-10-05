.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ закрылся в понедельник умеренным ростом благодаря улучшению конъюнктуры мировых рынках
.
ГЛАВНОЕ
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 3%
ЕБРР ухудшил прогноз роста российской экономики на 2021 год до 3% с 4%. Прогноз падения ВВП по итогам текущего года банк оставил прежним - снижение составит 4,5%
 
Оформление выплат по ОСАГО перейдет в онлайн
Министерство финансов РФ подготовило проект отзыва на законодательную инициативу, предполагающую введение онлайн-оформления заявлений на страховые возмещения, в том числе по ОСАГО, сообщают "Известия". "Страховщиков хотят обязать принимать все...
 
Госпрограмму развития внешней торговли переписали
Правка нацпроектов в соответствии с президентским указом о национальных целях вызвала изменения и связанных с ними госпрограмм. Так, при обновлении программы развития внешнеэкономической деятельности в Минэкономики предложили отказаться от учета...
 
Разработку отечественного оборудования для сетей 5G профинансирует государство
Государство профинансирует разработку отечественного оборудования для сетей 5G. На эти цели планируется потратить 21,4 млрд руб. до 2024 г., сообщают "Ведомости". Субсидии на разработку оборудования для 5G будут заложены в бюджет федерального...
 
05 октября 2020 года 19:45

Рынок акций РФ закрылся в понедельник умеренным ростом благодаря улучшению конъюнктуры мировых рынках

Москва. 5 октября. Рынок акций РФ закрылся в понедельник умеренным ростром благодаря позитивной динамике мировых рынков капитала, в том числе на нефтяных площадках, на новостях об улучшении самочувствия президента СЩА Дональда Трампа; в лидерах повышения оказались бумаги "Мосбиржи" после публикации данных по торговым оборотам за сентябрь.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2881,98 пункта (+1,04%), индекс РТС - 1157,86 пункта (+0,85%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали позитивную динамику в пределах 4,2%. При этом рубль снизился до 78,4 руб./$1 против 78,25 руб./$1 на момент закрытия основных торгов "Мосбиржи" 2 октября.

Подорожали акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,2%), "Московской биржи" (+4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-4,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT), который выпускает новые акции для привлечения капитала в условиях падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса, 2 октября объявил об итогах реализации акционерами преимущественного права при проведении допэмисси и одновременно - о начале этапа размещения в пользу институциональных инвесторов. Формирование книги заявок в рамках второго этапа допэмиссии стартовало в пятницу, в ходе букбилдинга компания проведет ряд встреч с инвесторами. По данным компании, действующие акционеры подали заявки на приобретение 986 млн 997 тыс. 411 акций. При этом заявку на 869 млн 940 тыс. 480 бумаг подала РФ, которая контролирует "Аэрофлот" через Росимущество (доля - 51,17%). Таким образом, не считая государства, преимущественным правом на покупку акций "Аэрофлота" воспользовались владельцы около 7% капитала. Всего в ходе SPO "Аэрофлот" планирует привлечь не менее 80 млрд рублей. При этом ожидается, что в ходе приема заявок от институциональных инвесторов им будут предложены акции на общую сумму около 39 млрд рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию на российском рынке акций в понедельник тенденции к росту способствовала, прежде всего, позитивная динамика мировых рынков. Так, европейские фондовые индикаторы выросли 5 октября на 0,6-1,2%. Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в понедельник на 1,3-1,6% благодаря сообщениям об улучшении самочувствия президента США Дональда Трампа и надеждам на принятие новых экономических стимулов.

В воскресенье лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Трамп идет на поправку. "Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - приводят его слова американские СМИ. Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник. Глава аппарата Белого дома Майк Медоуз также сообщил, что уже в понедельник вечером Трамп может вернуться в Белый дом из госпиталя. "Поговорил с президентом этим утром, - сказал Медоуз в эфире телеканала Fox News. - Его состояние за ночь продолжило улучшаться, он готов вернуться к нормальному рабочему режиму". Он добавил, что врачи позднее примут решение о сегодняшней выписке Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что диагноз Трампа повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США. "Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус", - сказала она в интервью MSNBC. Трамп, в свою очередь, в минувшие выходные призвал законодателей принять новые меры поддержки экономики, отметив, что США необходимы стимулы.

В свою очередь цены на нефть активно растут на торгах в понедельник благодаря оптимизму по поводу состояния здоровья президента США Дональда Трампа. Помимо этого, поддержку котировкам оказало сообщение о приостановке добычи на четырех норвежских месторождениях из-за забастовки рабочих. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в понедельник составляет $41,6 за баррель, что на 5,93% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составляет $39,53 за баррель, что на 6,7% выше уровня предыдущей сессии.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "акции "Мосбиржи" продолжили обновлять исторические максимумы после публикации данных по росту объема торгов за сентябрь на 27,8%. Таким образом, "Мосбиржа" на фоне сохранения волатильности на финансовых рынках продолжает показывать сильные результаты. Бумаги "Татнефти" коррекционно восстанавливались после падения в предыдущие дни, вызванного перспективой увеличения налоговой нагрузки. "Роснефть" вместе с остальными акциями нефтегазового сектора росла благодаря повышению цен на "черное золото". Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли порядка 1,3-1,6%, а индикатор S& 500 стремился к краткосрочному сопротивлению 3400 пунктов. Оптимизм на биржах был обеспечен новостями о вероятной выписке Трампа из больницы уже в понедельник. Спикер Палаты представителей Пелоси, тем временем, сообщила о прогрессе в переговорах с министром финансов страны Мнучином по пакету налогово-бюджетных стимулирующих мер. Индикатор деловой активности в секторе услуг США в сентябре, рассчитываемый ISM, также принес оптимистичные сигналы и увеличился с 56,9 до 57,8 пункта при ожидавшемся повышении до 56,3 пункта".

"На мировые биржи в начале недели вернулся оптимизм, который был основан главным образом на ожиданиях. Далеко не все эксперты считают, что Трамп отделается легкой формой коронавируса - об этом мы узнаем в ближайшие 2 недели, а его противник тем временем усиливает свои позиции. Программа налогово-бюджетного стимулирования в США по-прежнему существует лишь на бумаге. Российские активы все еще остаются под давлением геополитических и эпидемиологических факторов. На данный момент преждевременно рассчитывать на более чем коррекционный рост, но и в нем вполне можно поучаствовать", - считает Кожухова.

По мнению главного инвестиционного стратега компании "Открытие брокер" Константина Бушуева, "транспортный сектор продолжает оставаться худшим из-за дополнительного размещения акций "Аэрофлота", в результате чего капитал компании будет размыт в два раза. Вместе с тем в лидерах повышения российского рынка оказались акции "Московской биржи", которая в пятницу опубликовала операционные данные за сентябрь, показавшие сильный взлет оборотов во всех секторах торгов биржи. Интересных корпоративных новостей на российском рынке сегодня почти не было, рынок ждет публикации отчета Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2020 года".

"Европейские индексы сегодня умеренно подросли. Китайские инвесторы из-за праздников отдыхают в течение недели до пятницы, а на рынках вновь много геополитики. В центре внимания рынков болезнь Дональда Трампа, конфликт между Арменией и Азербайджаном. Трамп быстро идет на поправку и рвется выполнять президентские обязанности. Градус обстановки вокруг отравления Навального и волнений в Белоруссии в целом понизился. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, а также индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix оказались лучше ожиданий. Рынок нефти резко восстанавливается после истечения октябрьского контракта Brent в конце прошлой недели. В целом на рынке сохраняются ожидания долгосрочного дефицита "черного золота" с третьего квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года", - отмечает Бушуев.

Как полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, "российский фондовый рынок перешел в понедельник к восстановлению благодаря улучшению внешнего фона. Существенную поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил порядка 6%, поднявшись выше $41,5 за баррель. Также покупкам на нашем рынке способствовала динамика западных площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 выросли на 1,4%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи подтянулся на 0,8%, поднявшись в район 2876 пунктов. В ходе сегодняшней сессии существенным подспорьем для мировых рынков стала публикация статистики по индексам деловой активности в сфере услуг в европейских странах и США, которые вышли лучше ожиданий. Плюс к этому отметим поддержку рынка энергоносителей со стороны новых ураганов, создающих риски для добычи в Мексиканском заливе, а также сохранение напряженности в Норвегии в связи с забастовками работников отрасли".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основной торговой сессии составил 63,51 млрд рублей (из них 9,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,81 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 5,81 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 октября 2020 года 13:35
Цены на коксующийся уголь, скорее всего, продолжат повышаться в ближайшие месяцы - "ВТБ Капитал"
Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли и продолжат повышаться в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии "ВТБ Капитала". "Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли – на величину от 16% (полумягкий) до 24% (твердый), что было обусловлено...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 13:05
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу оптимистичного прогноза по рынку алмазов на ближайшие месяцы - "ВТБ Капитал"
Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу нашего оптимистичного прогноза по рынку на ближайшие месяцы, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". аналитики инвестбанка указывают, что объемы реализации необработанных алмазов в сентябре восстановились до нормальных уровней на...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 12:44
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней - Sber Asset Management
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней, которые уже являются максимальными за последние 5-10 лет, говорится в комментарии портфельного управляющего Sber Asset Management Александры Фалковой. "Эпидемия COVID-19, снижение процентных ставок...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 12:25
"Атон" подтверждает рейтинги "выше рынка" для акций НОВАТЭКа и Газпрома
Аналитики "Атона" предпочитают акции газовых компаний нефтяным и подтверждают рейтинги "выше рынка" для акций "НОВАТЭКа" (цель - $187) и "Газпрома" (цель - $7,2), сообщается в обзоре компании. "Мы считаем, что "НОВАТЭК" теряет меньше других как от соглашений ОПЕК+ (рост добычи газового...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:58
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора - BCS GM
Выплаты Норникелем за ущерб окружающей среде от разлива топлива могут оказаться ниже первоначальной оценки Росприроднадзора, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM). "Мы считаем, что выплата может оказаться ниже расчетов Росприроднадзора – вероятно, в пределах RUB 21,4-147,8 млрд....    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:45
Рынок акций РФ плавно подрастает во вторник утром, поддержку оказывает снижающийся курс рубля
Москва. 6 октября. Рынок акций РФ демонстрирует во вторник утром плавный рост, продолжая тенденцию предыдущего дня, при этом на мировых рынках капитала инициатива постепенно переходит к игрокам на понижение; поддержку рублевым ценам акций оказывает возобновившееся падение курса нацвалюты.    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:42
Инвесторы в текущем году пока предпочитают вкладываться в валютные, а не в локальные облигации EM - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" в своем комментарии отмечают, что, по их оценкам, основанным на данных Bloomberg, на прошлой неделе чистые потоки капитала в биржевые фонды, инвестирующие в акции и локальный долг развивающихся стран, оставались вблизи нуля четвертую и вторую неделю подряд соответственно....    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:28
Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются - "Альфа-Капитал"
Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются, а это значит, что ОПЕК+ потребуется корректировка планов по увеличению добычи, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина. "Ситуация на рынке нефти...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:12
Котировки Brent вернутся к $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что котировки нефти марки Brent вернутся в более оправданную фундаментально зону $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки, говорится в комментарии банка. Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий,...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 11:05
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 руб./$1 - Sber CIB
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 за доллар на фоне оптимизма на глобальных рынках. В центре внимания будет выступление главы ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB полагают, что во вторник цена...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:45
Возможно повышение осторожности к концу дня в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время мало мотивирует рынки - BCS GM
Возможно повышение осторожности к концу вторника в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время не сильно мотивирует рынки, отмечается в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Марка Брэдфорда. "Неопределенность несколько сгладилась, что поддержало спрос на рисковые...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:33
Рубль умеренно дешевеет к доллару и евро на старте торгов вопреки внешнему фону
Москва. 6 октября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вопреки внешнему фону и растущей нефти.    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:27
Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США - ITI Capital
Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США, в среднем бумаги дорожают на 3,9%, заканчивая ростом 79% сессий, сообщается в комментарии ITI Capital. Инвесторы смотрят в первую очередь на три основных показателя, отмечают специалисты. Первый - скорость возобновления...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:17
Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR - "Атон"
Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR, поэтому любая корректировка этой суммы в меньшую сторону в ходе судебного заседания будет воспринята позитивно, отмечается в комментарии "Атона". Норникель...    читать дальше
.
06 октября 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций отыграет улучшение внешнего фона небольшим повышением
Улучшение настроений на мировых рынках, по мнению аналитиков, позволит во вторник индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.