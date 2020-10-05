Цены евробондов РФ в понедельник немного повышаются благодаря позитивному внешнему фону

Москва. 5 октября. Котировки российских еврооблигаций по преимуществу немного повышаются в понедельник, отыгрывая положительную динамику внешних рынков. Инвесторы позитивно восприняли новости относительно перспектив скорого выздоровления президента США Дональда Трампа и повышения вероятности принятия новой программы стимулирования экономики США, призванной способствовать преодолению последствий эпидемии коронавируса. Тем временем американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снижаются к предыдущему закрытию, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась по отношению к закрытию 2 октября и к 18:10 МСК понедельника составила 116,13% от номинала, что соответствует доходности 2,01% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта по отношению к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1,17 базисного пункта, опустившись до отметки 102,07% от номинала (доходность повысилась на 0,6 пункта и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,1 базисного пункта, составив 187,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 29,8 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 139,69% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,38% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году увеличились на 44 базисных пункта, поднявшись до 134,74% от номинала (доходность уменьшилась на 2,4 пункта и составила 3,35% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 3,8 базисного пункта, до 114,7% от номинала (доходность увеличилась на 0,5 базисного пункта, до 1,98% годовых), с погашением в 2023 году - увеличились на 4,2 базисного пункта, до 110% от номинала (их доходность снизилась на 1,7 пункта и составила 1,39% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 21,1 базисного пункта, подорожав до 133,63% от номинала (доходность уменьшилась на 1 базисный пункт и составила 3,34% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году поднялся в цене на 4,6 базисного пункта - до 112,9% от номинала (доходность снизилась на 0,7 пункта, до 2,17% годовых).

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, котировки российских еврооблигаций в понедельник немного подрастают, отражая динамику других EM. "По итогам прошлой недели кривая российских государственных еврооблигаций опустилась на всех участках - 1-3 года (-2 б.п.), 5-6 лет (-3 б.п.), 7-11 лет (-10 б.п.) и 14-16 лет (-6 б.п.). В понедельник рынки с утра находятся в приподнятом настроении в связи с явной позитивной динамикой хода болезни Дональда Трампа и возможными договоренности в Белом доме в отношении пакета стимулирующих мер. Котировки 10-летних американских казначейских бумаг продолжают снижаться, сигнализируя о росте интереса к более доходным активам. Возможно, пятничный релиз с рынка труда США, показавший меньшее, чем ожидалось, количество новых рабочих мест в сентябре, заставляет инвесторов думать, что американской экономике могут потребоваться дополнительные меры, а низкие ставки - это действительно надолго", - подчеркивает Наумова.