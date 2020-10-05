Перспектива восстановления объемов экономической активности в России отодвигается на более дальнюю перспективу - BCS GM

Перспектива восстановления объемов экономической активности в России отодвигается на более дальнюю перспективу, в то время как давление на государственные финансы снова растет, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Активный рост заболеваемости коронавирусом в России на протяжении последних 2-3 недель заставляет власти постепенно вновь усиливать карантинные ограничения, - отмечает эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Это означает рост проблем для многих секторов экономики РФ, прежде всего для ее потребительского сегмента, а также для рынка труда. Перспектива восстановления объемов экономической активности в России отодвигается на более дальнюю перспективу, в то время как давление на государственные финансы снова растет. Впрочем, сходные тенденции мы также наблюдаем в большинстве регионов мира".

Все это, по мнению Тихомирова, существенно снижает вероятность осуществления базового сценария, согласно которому эксперты BCS GM ожидали, что ситуация с пандемией в РФ и мире продолжит постепенно улучшаться во 2П20 и в начале 2021 г.

"Мы считаем, растет риск того, что падение ВВП РФ в текущем году может оказаться более глубоким, чем прогнозируемые нами -3,8% г/г, а восстановительный рост экономики в 2021 г. намного более умеренным, чем наш прогноз в +3,3% г/г. Растущее кризисное давление на госфинансы заставит российские власти де-факто сократить расходы на несоциальные программы, что может сделать выход из кризиса более растянутым по времени и менее активным, чем мы предполагали. Несмотря на рост рисков для реализации нашего макропрогноза, мы пока его сохраняем, т.к. считаем необходимым дождаться получения более полной картины развития пандемии как в России, так и в мире", - заключает аналитик BCS GM.