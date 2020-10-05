"ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" и повышает их целевую цену, оценивая апсайд в 16% в перспективе года, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Наталии Малых.

"Бизнес "ФСК ЕЭС" проявил достаточно хорошую устойчивость к кризису, - указывает Малых. - Скорректированная прибыль в 1П 2020, по нашим оценкам, сократилась на 8% г/г, до 37,5 млрд руб. По итогам года мы ожидаем умеренного снижения показателей операционной рентабельности, прибыли и денежного потока, но считаем финансовую картину комфортной для выплаты сопоставимого с прошлым годом дивиденда. DPS 2020E, по нашим оценкам, может составить 0,0185 руб. на акцию, что подразумевает привлекательную доходность свыше 9% к текущему курсу".

Акции торгуются по нетребовательным мультипликаторам с оценкой всего в 3,5х годовой прибыли LTM и 2020Е и дисконтом в среднем 52% по отношению к электросетевому комплексу РФ и иностранным аналогам с учетом странового дисконта, что, по мнению аналитика "ФИНАМа", снижает риски инвестиций в акции.

"ФСК ЕЭС" - сетевая компания, оператор Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Основной акционер, контролирующий 80,13% капитала, - ПАО "Россети".