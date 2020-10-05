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05 октября 2020 года 15:50

Рубль днем развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро вопреки позитивным сигналам с внешних рынков

Москва. 5 октября. Доллар и евро отыграли падение на открытии сессии и перешли к уверенному повышению на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль развернулся вниз и активно дешевеет к бивалютной корзине вопреки позитивным сигналам с внешних рынков.

Курс доллара США составил 78,71 руб./$1 в 15:01 МСК, что на 50,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,62 руб./EUR1, подорожав на 99,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 72,69 копейки - до 84,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 октября на 3,66 копейки, до 78,1281 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,2 копейки, до 91,6599 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после роста на открытии торгов развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах, невзирая на позитивную динамику мировых рынков. Участники рынка вновь обратили внимание на санкционные риски и обострение геополитического фона вокруг России.

Санкций против России в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным избежать не удастся, если ОЗХО подтвердит выводы по этому делу, сделанные, в том числе, немецкими специалистами, заявил в интервью порталу t-online глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Если выводы немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердят, то тогда ЕС даст четкий ответ. Я в этом уверен", - сказал министр. "В таком случае я убежден, что обойтись без санкций не удастся", - уточнил Маас.

Он отметил, что санкции будут адресными и соразмерными, однако нарушение Конвенции о запрещении химического оружия без ответа остаться не должно.

Как заявил в интервью Bild премьер-министр Армении Никол Пашинян, Вооруженные силы России при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

"В Армении присутствует 102-я российская военная база, и мы имеем совместную систему ПВО, соглашение вокруг которой четко формулирует, в каких случаях эти ВС могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении", - сказал Пашинян.

На вопрос, в каких случаях это может произойти, Пашинян ответил: "Это предусмотренные соглашением конкретные случаи, и уверен, что если подобные случаи произойдут, Россия выполнит свои обязательства в соответствии с соглашением".

При этом ранее в ходе торгов рубль почти не отреагировал на решение Минфина более чем вдвое увеличить продажи валюты в октябре.

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 октября по 6 ноября будет эквивалентен 126,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,8 млрд рублей, сообщило ведомство.

Месяцем ранее, с 7 сентября по 6 октября, объем продаж составлял 54 млрд рублей, ежедневно по 2,5 млрд рублей.

Регулярная продажа валюты в рамках бюджетного правила была начата с 7 апреля. В 2020 году продажа проводится при снижении цены на нефть марки Urals ниже $42,4 за баррель.

"Минфин РФ объявил об увеличении продаж валюты, ЦБ добавит к этой сумме остатки отложенных продаж под сделку со Сбербанком (MOEX: SBER), что в итоге будет означать более чем удвоение продаж валюты. Это может усилить поддержку рублю, в курс которого уже заложено увеличение внешнеполитических рисков. При этом способность немедленно обеспечить укрепление под вопросом, учитывая волатильность внешних рынков и дивиденды Сбербанка. Укрепление рубля к 70-75 руб./$1 к концу года все еще вероятно, но многое зависит от платежного баланса за третий квартал 2020 года. Баланс текущего счета может улучшиться, оставаясь близким к нулю, но главный риск - это дальнейшее ускорение оттока локального капитала, которое имело место во втором квартале этого года", - отмечают аналитики ING Bank.

"В начале прошлой недели рубль продолжал терять позиции относительно мировых валют - курс доллара приближался к 80 рублям. Помимо глобальных факторов, оказавших давление на рисковые активы, свою роль в ослаблении рубля сыграли и локальные - геополитические риски усилились на фоне конфликта Армении и Азербайджана. Тем не менее, вербальные интервенции со стороны Центрального банка и правительства поспособствовали возврату котировок к 78 руб./$1. Так, регулятор напомнил о том, что в четвертом квартале 2020 года начнет продажу валюты, а правительство обязало госкомпании привести уровень иностранных активов к уровню 1 октября 2018 года. При этом ухудшение геополитического фона не распространилось на рынок госдолга, что с одной стороны связано с невысокой вероятностью дальнейшего ухудшения ситуации и введения потенциальных санкций, а с другой, показывает чрезмерную реакцию рубля, у которого есть потенциал для укрепления в следующие несколько недель", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Рост интереса к риску, наблюдаемый на внешних рынках, связан с ожиданиями нового стимулирования американской экономики и улучшения здоровья президента США Дональда Трампа.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что диагноз Трампа, у которого выявили коронавирус, повлияет на переговоры о новых экономических стимулах в США.

"Это определенным образом меняет динамику, поскольку республиканцы видят реальность того, о чем мы говорили с самого начала. Это опасный вирус", - сказала она в интервью MSNBC.

Президент США, в свою очередь, в минувшие выходные призвал законодателей принять новые меры поддержки экономики, отметив в Twitter, что США необходимы стимулы.

В воскресенье лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что Трамп идет на поправку. "Со времени нашего предыдущего разговора с вами (журналистами - ИФ), состояние здоровья президента Трампа продолжило улучшаться", - приводят его слова американские СМИ.

Один из лечащих врачей Трампа Брайан Гарибальди выразил надежду, что при благоприятном развитии событий пациента можно будет выписать уже в понедельник.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник увеличили прирост на фоне оптимизма по поводу состояния здоровья Трампа. Помимо этого, рост цен поддержало сообщение о приостановке добычи на четырех норвежских месторождениях из-за забастовки рабочих.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник увеличилась на 4,1% - до $40,88 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 4,51% - до $38,72 за баррель.

Норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих.

На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor, могут быть затронуты действиями профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Цены на нефть Brent восстанавливаются после пятничного снижения, пытаясь закрепиться выше $40 за баррель. В то же время, считаем это техническим отскоком, фундаментальные факторы (слабый спрос, избыток предложения) и конъюнктура (ухудшение ситуации с коронавирусом) продолжают играть против сырья. В понедельник в фокусе финальные данные за сентябрь по деловой активности в сфере услуг Европы и США. В случае публикации более слабых данных, чем предварительные, нефть Brent рискует снова вернуться в зону $38-40 за баррель", - полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

ЦБ РФ 1 октября продал валюту на 5,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты увеличился в 2,2 раза по сравнению с предыдущим днем. Днем ранее он составил 2,4 млрд рублей.

28 и 29 сентября ЦБ РФ продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 сентября по 6 октября составляют 2,5 млрд рублей, Банк России с 1 октября 2020 года приступил к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка.

Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составляет 2,9 млрд рублей.

Банк России, учитывая объем этих операций и равномерный характер их проведения, не ожидает существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,42% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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