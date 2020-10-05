Повышение цен на нефть - не более чем техническая коррекция - "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии понедельника в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 4-4,5%, пытаясь "отвоевать" утерянные в пятницу позиции, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. При этом специалист инвесткомпании считает, что повышение на данный момент представляется не более чем технической коррекцией, спровоцированной мировым увеличением "аппетита" к риску, говорится в ее комментарии.