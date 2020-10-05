Акции Chevron - интересная среднесрочная идея - "ФИНАМ"

Одним их среднесрочных драйверов рынка является возможный переток инвестиций из акций циклических компаний в стоимостные, отмечает инвестиционный консультант "ФИНАМа" Расим Бикташев. "Но здесь стоит выделить важный риск в виде второй волны коронавируса, которая может привести к закрытию экономики, как это было весной. В этом случае акции циклических компаний будут под ударом. В то же время хотел бы отметить акции Chevron, которые росли на падающей нефти в пятницу. Бумаги компании могут быть интересной среднесрочной идеей", - пишет специалист в своем комментарии.

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