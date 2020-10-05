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Главная / Мнения аналитиков / Ориентир на закрытие понедельника для индекса Мосбиржи составляет 2820-2890 пунктов - "Фридом Финанс"
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05 октября 2020 года 14:55
Ориентир на закрытие понедельника для индекса Мосбиржи составляет 2820-2890 пунктов - "Фридом Финанс"
Ориентир на закрытие понедельника для индекса Мосбиржи составляет 2820-2890 пунктов, говорится в комментарии аналитики управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в понедельник к 13:00 мск вырос на 0,2% на фоне восстановления фьючерсов на американские акции и цен на нефть, - комментирует эксперт. - В то же время информация об увеличении Минфином валютных интервенций в два раза, до 126 млрд руб., сопровождалась ослаблением покупательской активности. Вопреки доминирующему мнению, скупка рублей на валютном рынке фактически способствует снижению рыночной ликвидности, росту ставок и бегству в "качество". Валютные интервенции российских регуляторов поддерживают доллар, а не рубль. В преддверии выхода в четверг очередного обзора ОПЕК и на фоне активного повышения нефтяных котировок в лидерах роста бумаги Роснефти и Татнефти". Учитывая эффект от сокращения добычи на 8 млн баррелей в сутки по условиям соглашения ОПЕК+ 2.0, оценочный дефицит нефти на мировом рынке на конец года составляет по-прежнему очень высокие для средне- и долгосрочного периода 7 млн баррелей в сутки, подчеркивает Осин. "Этот показатель остается на близком к максимальному за последние 40 лет уровне, достаточном для формирования устойчивого растущего тренда в ценах на нефть, тем более что завершение активной фазы QE в США будет способствовать повышению требуемой рыночной доходности вложений, стимулируя спрос на риск вопреки усилению инфляционных опасений. Бумаги Татнефти поддерживает и фактор приближения даты закрытия реестров, 8 октября бумаги компании будут торговаться с дивидендами последний день". - указывает аналитик "Фридом Финанс". Хуже рынка вновь выглядят акции Аэрофлота. В отсутствие значимых корпоративных новостей, наиболее вероятным поводом для продаж этих бумаг сегодня стала информация Wall Street Jornal о том, что United and American Airlines может уволить 32 тыс. сотрудников, так как Конгресс пока не пришел к соглашению по вопросу одобрения второго антикризисного пакета. WSJ пишет, что, если стимулирующие меры в рамках второго антикризисного пакета будут одобрены, UAL вернет сотрудников на рабочие места. Осин отмечает, что котировки ведущих американских авиакомпаний American Airlines Group Inc. , Delta Air Lines Inc. и United Airlines Holdings, Inc. второго октября активно росли на падающем рынке. "Бумаги ФСК ЕЭС значительно просели на новости о предложении Минэнерго с июля 2021 по 2025 год поднимать тарифы для потребителей Федеральной сетевой компании дополнительно на 0,6% в год, для распределительных сетей - на 0,2% в год. Это решение не устраивает ни потребителей, ни сетевую компанию. 19 августа Россети запросили у правительства бюджетную субсидию на 134 млрд руб., но рынок оценивает шансы на ее получение как низкие. Согласно рыночным оценкам, если строительство электросетевой инфраструктуры второй очереди расширения БАМа и Транссиба будет финансировать ФСК ЕЭС, ее долговая нагрузка увеличится до 3 EBITDA с 1,3 EBITDA по итогам 2019 года", - пишет эксперт "Фридом Финанс".
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06 октября 2020 года 13:35
Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли и продолжат повышаться в ближайшие месяцы, отмечается в комментарии "ВТБ Капитала". "Цены на коксующийся уголь в течение сентября значительно выросли – на величину от 16% (полумягкий) до 24% (твердый), что было обусловлено... читать дальше
.06 октября 2020 года 13:05
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Улучшение настроений американских потребителей свидетельствует в пользу нашего оптимистичного прогноза по рынку на ближайшие месяцы, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала". аналитики инвестбанка указывают, что объемы реализации необработанных алмазов в сентябре восстановились до нормальных уровней на... читать дальше
.06 октября 2020 года 12:44
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней - Sber Asset Management
Стоит ожидать консолидации котировок золота и серебра относительно текущих уровней, которые уже являются максимальными за последние 5-10 лет, говорится в комментарии портфельного управляющего Sber Asset Management Александры Фалковой. "Эпидемия COVID-19, снижение процентных ставок... читать дальше
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Москва. 6 октября. Рынок акций РФ демонстрирует во вторник утром плавный рост, продолжая тенденцию предыдущего дня, при этом на мировых рынках капитала инициатива постепенно переходит к игрокам на понижение; поддержку рублевым ценам акций оказывает возобновившееся падение курса нацвалюты. читать дальше
.06 октября 2020 года 11:42
Инвесторы в текущем году пока предпочитают вкладываться в валютные, а не в локальные облигации EM - "ВТБ Капитал"
Аналитики "ВТБ Капитала" в своем комментарии отмечают, что, по их оценкам, основанным на данных Bloomberg, на прошлой неделе чистые потоки капитала в биржевые фонды, инвестирующие в акции и локальный долг развивающихся стран, оставались вблизи нуля четвертую и вторую неделю подряд соответственно.... читать дальше
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Прогнозы восстановления спроса на нефть до конца года не реализуются, а это значит, что ОПЕК+ потребуется корректировка планов по увеличению добычи, говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитала" Владимира Брагина. "Ситуация на рынке нефти... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:12
Котировки Brent вернутся к $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки - Промсвязьбанк
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что котировки нефти марки Brent вернутся в более оправданную фундаментально зону $38-40/барр. по мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки, говорится в комментарии банка. Финальные результаты PMI в секторе услуг за сентябрь в Европе вышли лучше ожиданий,... читать дальше
.06 октября 2020 года 11:05
Рубль во вторник может подорожать до 77,6 за доллар на фоне оптимизма на глобальных рынках. В центре внимания будет выступление главы ФРС США, говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. Аналитики Sber CIB полагают, что во вторник цена... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:45
Возможно повышение осторожности к концу дня в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время мало мотивирует рынки - BCS GM
Возможно повышение осторожности к концу вторника в ожидании выступления главы ФРС, который в последнее время не сильно мотивирует рынки, отмечается в комментарии аналитика BCS Global Markets (BCS GM) Марка Брэдфорда. "Неопределенность несколько сгладилась, что поддержало спрос на рисковые... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:33
Москва. 6 октября. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" во вторник утром, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине вопреки внешнему фону и растущей нефти. читать дальше
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Четвертый квартал традиционно считается лучшим для рынка акций США, в среднем бумаги дорожают на 3,9%, заканчивая ростом 79% сессий, сообщается в комментарии ITI Capital. Инвесторы смотрят в первую очередь на три основных показателя, отмечают специалисты. Первый - скорость возобновления... читать дальше
.06 октября 2020 года 10:17
Возмещение Норникелем ущерба окружающей среде в результате разлива дизельного топлива в размере 148 млрд руб. уже заложено в цены его GDR - "Атон"
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.06 октября 2020 года 10:00
Улучшение настроений на мировых рынках, по мнению аналитиков, позволит во вторник индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к отметке 2900 пунктов. читать дальше
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