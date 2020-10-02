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02 октября 2020 года 19:55

Рубль вечером продолжает заметно дешеветь к доллару и евро на падении аппетита инвесторов к риску

Москва. 2 октября. Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне выхода инвесторов из рисковых активов и падающей нефти.

Курс доллара США составил 78,38 руб./$1 в 19:01 МСК, что на 1,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,75 руб./EUR1, подорожав на 89 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 95,6 копейки - до 84,68 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах в условиях распродажи инвесторами рисковых активов после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Он сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат. "Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в "Твиттере".

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, тест на коронавирус COVID-19 у Хоуп Хикс - близкого помощника президента США Трампа - дал положительный результат. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу с избирателями. Хикс находилась с Трампом в одном самолете.

Тест на коронавирусную инфекцию также сдал министр финансов США Стивен Мнучин, у него отрицательный результат, сообщила представитель американского Минфина Моника Кроули в "Твиттере". По ее словам, Мнучин сдает тесты каждый день и продолжит это делать. Взятые у вице-президента США Майка Пенса и его супруги анализы на коронавирус также дали отрицательный результат, сообщают американские СМИ.

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 08:00 пятницы достигло 1 млн 017 тыс. 129 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По данным университета на утро пятницы, число инфицированных в мире составило 34 млн 157 тыс. 176, излечились 23,7 млн.

В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Тем временем Париж и его пригород с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу пара "доллар-рубль" выросла практически на рубль прямо с начала торгов на сообщениях о заражении коронавирусом президента США Трампа и его супруги Мелании. "Рынки очень болезненно восприняли эту новость в свете дальнейшей неопределенности в части исхода президентских выборов в США, где на этой неделе состоялись первые телевизионные дебаты между кандидатами Трампом и Байденом. Рубль уже называют "барометром шансов на выигрыш Трампа выборов" на фоне жесткой позиции Байдена в отношении Кремля. Рынок прогнозирует, что, если Байден выиграет, демократы в Белом доме, скорее всего, наложат более жесткие санкции на Россию, и риск таких штрафов может возрасти, если Кремль попытается вмешаться в голосование, чтобы предотвратить победу Байдена", - подчеркивает Наумова.

"В пятницу рубль вновь находится под давлением ухудшившейся внешней конъюнктуры - пара "доллар-рубль" не сумела накануне удержаться у отметки в 77 рублей и вернулась в зону 78-79 рублей. Основными факторами выступают заметное ухудшение настроений на глобальных рынках после сообщений о болезни и уходе на карантин Дональда Трампа, что снижает его шансы на переизбрание, и резкая просадка нефтяных котировок (Brent торгуется вечером ниже $40 за баррель, откатившись к минимумам с начала июня). Мы не исключаем, что рубль в паре с долларом уже в начале предстоящей недели может попытаться локально вернуться к проторговке пиков этой недели, району 79-80 рублей", - отмечает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Инвесторы продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США в условиях разрастания эпидемии. Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила предложенный демократами пакет стимулов объемом $2,2 трлн, несмотря на отсутствие согласия с администрацией Трампа, пишет CNBC.

Проект поддержали 214 членов нижней палаты Конгресса, против проголосовали 207 законодателей, из которых 18 представляют Демократическую партию. Как отмечает CNBC, пакет вряд ли будет одобрен контролируемым республиканцами Сенатом.

В четверг спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провела очередные переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучином, однако они не смогли достичь соглашения. Пелоси и Мнучин договорились продолжить обсуждения. Разногласия вызывает ряд вопросов, включая размер помощи властям штатов, а также налоговые послабления.

Между тем, опубликованные в пятницу данные министерства труда США свидетельствуют, что количество рабочих мест в экономике страны в сентябре 2020 года увеличилось на 661 тыс. Безработица в США в прошлом месяце упала до 7,9% с августовских 8,4% при ожидавшемся аналитиками снижении до 8,2%.

В Брюсселе продолжается специальное заседание Европейского совета (1-2 октября). В рамках второго дня лидеры стран ЕС обсудят единый рынок, промышленную политику, цифровой переход ЕС. Накануне основными темами для обсуждения стали ситуация в Белоруссии, отравление российского оппозиционера Алексея Навального и нагорно-карабахский конфликт.

В четверг вечером стало известно, что Совет ЕС расширил список антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами. Данные были опубликованы в "Официальном журнале" ЕС. В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж". Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, "Крымская железная дорога", "Крымская первая страховая компания".

Котировки нефти заметно снижаются вечером в пятницу на фоне информации, что у Трампа и его жены тесты на коронавирус дали положительный результат. Цена Brent ранее ненадолго опускалась ниже $39 за баррель.

К 19:01 МСК декабрьские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 3,47% к уровню закрытия сессии четверга, до $39,57 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту снижались на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 3,54%, до $37,35 за баррель.

Нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics. При этом, по данным MarketWatch, в четверг нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября.

На настроения инвесторов также продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

ЦБ РФ 28 и 29 сентября продавал валюту в рамках "бюджетного правила" на 2,5 млрд рублей, 30 сентября - на 2,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту в целом на 12,4 млрд рублей.

Банк России с 1 октября 2020 года приступает к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER). Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 2,9 млрд рублей.

Банк России, учитывая объем этих операций и равномерный характер их проведения, не ожидает существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 81,41 копейки, до 78,0915 руб./$1, и увеличил курс евро на 85,42 копейки, до 91,5779 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 1,0811 рубля по отношению к четвергу и составил 78,3374 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,0539 рубля и составил 78,375 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 291,467 млн, из которых $912,255 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 379,212 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 99,34 копейки, до 91,7198 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,0268 рубля и составил 91,8082 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR517,586 млн, из которых EUR184,721 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR332,865 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 28 базисных пунктов (б.п.) - до 4,1% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 4,4% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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