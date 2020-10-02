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02 октября 2020 года 19:42

Динамика акций РФ в пятницу была смешанной, индексы упали за счет "тяжелых" бумаг, включая Сбербанк

Москва. 2 октября. Динамика российских акций в пятницу была смешанной, основные фондовые индексы упали за счет ряда "тяжелых" бумаг, включая акции Сбербанка; давление на рынок оказала упавшая нефть и новость о положительном тесте на COVID-19 у президента США Дональда Трампа и его супруги.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2852,42 пункта (-1,29%), индекс РТС - 1148,07 пункта (-2,25%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 11,4%. При этом курс рубля снизился до 78,27 руб./$1 против 77,5 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" в четверг.

Подешевели "префы" Сбербанка (-9,2%), обыкновенные акции Сбербанка (-9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Бумаги Сбербанка сильно просели после дивидендной отсечки с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 2019 год были утверждены в размере 18,7 рубля на акцию, или 8,2% к цене закрытия четверга). Данное падение заметно повлияло на динамику фондовых индексов РФ, в которых Сбербанк имеет значительный вес.

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+11,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), "Московской биржи" (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), обыкновенные акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Акции АФК "Система" позитивно отреагировали на сообщение об IPO дочернего онлайн-ритейлера Ozon, которое, согласно источникам газеты Wall Street Journal, может состояться в конце 2020 или начале 2021 года на одной из бирж США. Одновременно с этим о планах Ozon провести IPO в США сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, которые знакомы с подготовкой к размещению. По мнению аналитиков компании "Атон", предстоящее IPO является позитивной новостью для АФК "Система", которой в общей сложности принадлежит 42,99% в Ozon. Согласно прогнозируемой оценке IPO, доля "Системы" составляет $1,3-2,1 млрд. IPO повысит монетизацию компании и поможет привлечь средства с рынков. Ozon может стать одной из "жемчужин в короне" АФК "Система" - во втором квартале 2020 года компания показала рост продаж почти на 200% и является одним из ключевых игроков на быстрорастущем рынке электронной коммерции в России, будучи лидером даже перед пандемией.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", смешанная динамика российских акций стала следствием неоднозначных сигналов с мировых рынков капитала. С одной стороны, на рынок давила упавшая нефть и снижающиеся фондовые индексы США. Вместе с тем европейские фондовые площадки, снижавшиеся в начале дня, к вечеру смогли компенсировать падение, а некоторые индикаторы, в частности британский FTSE, смогли даже выйти в плюс.

Американские фондовые индексы снижались в начале торгов пятницы на новости о том, что у президента США Трампа и его супруги выявлены положительные результаты тестов на COVID-19. Новость усилила неопределенность в отношении выборов - события, которое уже оказывает давление на рынок и вызывает опасения у трейдеров, которые пытаются оценить вероятные последствия. Опубликованные в пятницу данные министерства труда США свидетельствуют, что количество рабочих мест в экономике страны в сентябре 2020 года увеличилось на 661 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, число рабочих мест выросло на 1,489 млн, а не на 1,371 млн, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в сентябре на 850 тыс., сообщает Trading Economics. Безработица в США в прошлом месяце упала до 7,9% с августовских 8,4% при ожидавшемся аналитиками снижении до 8,2%.

Падение цен на нефть усилилось в пятницу после того, как президент США сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат. При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в пятницу составила $39,73 за баррель, что на 2,93% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. При этом в ходе торгов она ненадолго опускалась ниже $39 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $37,6 за баррель, что на 2,89% ниже уровня предыдущей сессии.

На настроения инвесторов также продолжают влиять опасения по поводу спроса. Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Между тем Париж и его пригород с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "индексы МосБиржи и РТС к концу торгов остались в минусе ввиду неблагоприятного внешнего фона и корпоративных факторов, хотя в течение дня пытались отвоевать утерянные позиции. В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс МосБиржи металлов и добычи, наибольшие же потери понес индекс МосБиржи финансов. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 0,4-1,1% и пытались отступить от минимумов дня. Негативной новостью для рынка стало заболевание Трампа коронавирусом, увеличивающие риски политической неопределенности всего за месяц до президентских выборов. Окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в сентябре при этом принес инвесторам позитивные вести и увеличился с 68,5 до 75,6 пункта (ожидалось 73,3 пункта)".

"Статистика по занятости в США в несельскохозяйственном секторе в сентябре показала рост числа рабочих мест лишь на 661 тыс. (ожидалось +850 тыс.) после увеличения на 1,49 млн месяцем ранее. Это умеренно негативный сигнал, в очередной раз подтверждающий необходимость налогово-бюджетного стимулирования экономики. Накануне Палата представителей Конгресса провела программу в объеме $2,2 трлн, но ее одобрение в Сенате на данный момент представляется маловероятным. Так или иначе, американский фондовый рынок остается под краткосрочным и среднесрочным давлением", - считает Кожухова.

По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, "торги на российском рынке проходили под влиянием сразу трех негативных факторов. Президент США Дональд Трамп объявил в "Твиттере" о положительном тесте на COVID-19. Многие рассматривают его в качестве более дружественной фигуры в отношении РФ, чем демократа Джо Байдена, хотя подобные выводы имеют весьма зыбкую почву. Тем не менее рынок отыграл новость в негативном ключе. Также в бумагах Сбербанка и ВТБ дивидендные разрывы. Нефть оказалась ниже уровня $40 за баррель Brent. Однако нефтегазовый сектор просел менее чем на 0,5%. Худшим был финансовый сектор, а также транспортный с потерями около 1,5%. Сектор металлов и добычи пытался удерживать небольшой плюс, но не только за счет растущих "Полюса" и Polymetal, а также благодаря плюсу в акциях "Северстали", "НЛМК" и "ММК". Транспортный сектор продолжает снижаться за счет больших потерь в акциях "Аэрофлота", который начал реализовывать допэмиссию своих бумаг на открытом рынке".

"На лентах информационных агентств доминируют сообщения о COVID-19 у Дональда Трампа и его жены Мелании. Однако за этими фасадными сообщениями прячутся такие новости, как о ситуации повышенной готовности в Париже и его пригородах. Это означает, что в столицу Франции возвращаются некоторые ограничительные меры, включая запреты на массовые и семейные мероприятия, а также закрытие баров и ресторанов. Европейские индексы торгуются также в минусе, хотя их потери не столь значительные, как в России. Сообщение Дональда Трампа если и стало поводом, то далеко не основной причиной снижения нефти. Отсутствие прогресса по очередному пакету помощи в США, а также возвращение ограничительных мер в Мадриде, Париже, да и в Москве говорят о том, что спрос на нефть вновь окажется под давлением. Добыча в ОПЕК увеличилась в сентябре на 160 тыс. баррелей в сутки за счет Ирана и Ливии. Прирост заболеваемости COVID-19 в мире также ускоряется. Всего за неделю число инфицированных выросло на 2 млн. Коронавирус у Трампа создает риски как для текущего президентского срока, так и для выборов в США, что может привести к росту цены золота", - полагает Кочетков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам основной торговой сессии составил 78,84 млрд рублей (из них 23,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,52 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,19 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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