Цены евробондов РФ за неделю умеренно подросли на ожиданиях нового стимулирования экономики США

Москва. 2 октября. Котировки большинства средне- и долгосрочных выпусков российских еврооблигаций за неделю умеренно подросли, в то время как котировки ряда краткосрочных бумаг слегка снизились; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), немного просели в цене за пять дней, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Исключение составил лишь спред для евробондов РФ с погашением в 2030 году, отмечают эксперты.

Сектор отечественных евробондов демонстрировал умеренное укрепление на протяжении всей недели, исключение составила пятница, когда инвесторы довольно активно выходили из рисковых активов. Поводом к этому послужили сообщения о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом.

Тем не менее, благодаря тому, что значительную часть недели инвесторы находились под влиянием позитивных факторов, и в первую очередь ожиданий принятия новой программы стимулирования экономики США, поэтому более или менее активно покупали российские евробонды, пятничные распродажи не очень сильно сказались на итоговых результатах пятидневки.

При этом в целом ситуацию на рынке российского валютного госдолга на неделе не смогли особо испортить ни активно падавший рубль, ни снижение цен на нефть, ни военный конфликт на территории Нагорного Карабаха, который, тем не менее, довольно негативно сказался на большинство рублевых активов. Участники рынка российских еврооблигаций, в свою очередь, довольно спокойно отнеслись к ухудшению внешнеполитического фона.

О начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта стало известно утром в воскресенье, 27 сентября, из сообщений Минобороны Азербайджана. По заявлению ведомства, в ответ на провокации с армянской стороны оно проводит "контрнаступательную операцию".

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР было объявлено военное положение, началась мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Несмотря на обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха и риски вовлечения в конфликт России, внимание участников рынка российских евробондов было направлено на процесс переговоров относительно новой программы поддержки экономики США, о возобновлении которых спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили еще в предыдущую пятницу.

В понедельник на рассмотрение Палатой представителей Конгресса США был внесен новый пакет мер поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса общим объемом $2,2 трлн. Пакет стимулов был предложен демократами, голосование по нему ожидалось в течение нескольких дней.

Во вторник и среду на рынке государственных евробондов вновь наблюдался умеренный рост, по преимуществу в сегменте средне- и долгосрочных выпусков. Участники торгов находились в ожидании голосования по новой программе стимулирования экономики США и положительно реагировали на обнадеживающие комментарии представителей американских властей.

В четверг Палата представителей одобрила пакет стимулов на $2,2 трлн, его поддержали 214 членов нижней палаты Конгресса, против проголосовали 207 законодателей. После этого по данному предложению должен проголосовать Сенат, большинство в котором составляют республиканцы. Таким образом, теперь инвесторы ждут итогов голосования в Сенате.

Основные разногласия между демократами и республиканцами касаются размера помощи властям штатов и налоговых послаблений. Между спикером Палаты представителей Пелоси и министром финансов США Мнучином уже состоялось несколько переговоров относительно этих параметров, однако на неделе они так и не пришли к соглашению.

Тем не менее, и Мнучин, и Пелоси неоднократно подчеркивали, что надеются преодолеть существующие разногласия. "Я скажу, что мы собираемся предпринять еще одну серьезную попытку, чтобы сделать это, и думаю, мы надеемся, что сможем что-то сделать", - в частности, заявил Мнучин в интервью CNBC относительно принятия законопроекта.

Позитивные настроения участников рынка поддерживались также сообщениями, что президент США Дональд Трамп утвердил резолюцию, продлевающую до 11 декабря временное финансирование правительства. Соответствующее сообщение разместил в четверг на своей странице в "Твиттере" заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир. Ранее документ был одобрен Конгрессом США.

В последний торговый день недели настроения на большинстве мировых рынков резко ухудшились, инвесторы активно выходили из рисковых активов на фоне информации о том, что президент Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Падение интереса к риску привело к тому, что в пятницу средне- и долгосрочные российские еврооблигации заметно сократили недельный прирост, а краткосрочные бумаги и вовсе перешли к небольшому снижению.

"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Ранее стало известно, что положительный результат теста на коронавирус был получен у Хоуп Хикс, близкого помощника президента США. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу с избирателями. Хикс находилась с Трампом в одном самолете.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели увеличилась на 187,5 базисного пунктов и составила 116,1% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 6,9 базисного пункта и 2 октября составил 188,2 базисного пункта). Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,8% (их доходность снизилась на 5,9 базисного пункта - до 3,39% годовых), с погашением в 2042 - на 0,78% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 11,7 пункта и составил 244 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,79% (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 3,35% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,24%, подорожав до 112,83% от номинала (доходность уменьшилась на 4,5 пункта - до 2,18% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подросли за пять дней всего на 0,004% - до 114,75% от номинала (их доходность уменьшилась на 1 пункт, до 1,97% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 0,032%, до 109,96% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 2 пункта, составив 126,5 базисного пункта).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций России на следующей неделе может вновь оказаться довольно спокойной, так как инвесторы, скорее всего, воздержатся от более активных действий в ожидании принятия нового пакета стимулирования экономики США. Тем не менее, на рынке не исключен рост волатильности вследствие болезни Трампа и рисков относительно возможного ухудшения его самочувствия в наиболее активный период кампании по выборам президента США, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".