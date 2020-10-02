Текущий уровень цен на нефть оправдан с точки зрения и конъюнктуры, и баланса - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка скептически смотрят на рынок нефти, но отмечают, что текущий уровень цен в 38-40 долл./барр. является оправданным с точки зрения и конъюнктуры, и баланса, говорится в комментарии банка.

"Нефть WTI в течение недели потеряла более 4 долл./барр. на общем негативе, отмечают эксперты банка. - При этом статистика от Минэнерго вышла в общем неплохой: запасы сырой нефти сократились на 2 млн барр., дистиллятов - на 3,2 млн барр., лучше ожиданий. А запасы бензинов выросли на 0,7 млн барр., хотя ждали сокращения. Тем не менее, спрос остается выраженно слабым, а с учетом нагнетания ситуации с коронавирусом перспективы его восстановления с каждой неделей оцениваются все хуже. Ведущие отраслевые агентства понижают оценки по его спаду на этот год".

Цены на нефть развернулись вниз в 38-40 долл./барр. на фоне ухудшившегося сантимента и ослабших инфляционных ожиданий по доллару в отсутствие подвижек относительно согласования программы стимулов в США. Аналитики Промсвязьбанка констатируют, что при этом баланс рынка нефти остается слабым, а навес предложения увеличивается за счет Ливии (после 8-мес. простоя добыча уже превышает 250 тыс. барр./день) и Ирана.

"Мы скептически смотрим на рынок нефти, но отмечаем, что текущий уровень цен в 38-40 долл./барр. является оправданным и с точки зрения конъюнктуры, и баланса", - заключают эксперты банка.