Ставки против рубля всё ещё остаются крайне рискованным делом - "Открытие Брокер"

Рубль наиболее резко отреагировал на новости о здоровье президента США Дональда Трампа, тем не менее, ставки против рубля всё ещё остаются крайне рискованным делом, отмечается в комментарии аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Текущий отскок в рубле после двух дней укрепления можно даже назвать логичным, - считает Кочетков. - На рынке далеко не все готовы считать рубль сильно перепроданным. Поэтому слабость нефти и риски здоровья Дональда Трампа используются для очередных продаж российской валюты. Также аргументом для пессимистов в рубле может стать конвертация дивидендов Сбербанка. В летний период вывод дивидендов нерезидентами был одним из факторов слабости российской валюты. Однако на следующей неделе можно ждать увеличения продаж валюты в рамках бюджетного правила и повышения валютного предложения со стороны государственных корпораций, которым предписано сократить валютные позиции до уровня на 1 октября 2018 года. Соответственно, ставки против рубля всё ещё остаются крайне рискованным делом, хотя на дистанции 1-2 торговых дней волатильность допускает подобные спекуляции".