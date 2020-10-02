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02 октября 2020 года 17:41
BCS GM поднял рекомендацию для GDR АФК "Система" до "покупать" и оценку на 35%
(добавлен текст после 2-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 400 рублей до 540 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". Как говорится в обзоре, эксперты видят большую вероятность кристаллизации стоимости и монетизации активов компании на горизонте двенадцати месяцев: в первую очередь, в результате IPO Ozon. "Тема e-commerce сейчас крайне актуальна для рынка акций, и инвесторы готовы закладывать в оценки компаний этого сектора будущий рост показателей: котировки Amazon взлетели на 70% с начала года, Alibaba и eBay - на 40%, несмотря на повышение консенсус-прогноза выручки компаний на 2020 год не более чем на 10%. Ozon, по нашим расчетам, достиг достаточного масштаба, чтобы публичное размещение акций было оправданным. Благодаря локдауну мы ждем, что оборот компании в этом году, вырастет до 180 млрд рублей ($2,3 млрд). В случае IPO Ozon станет "чистой" ставкой для инвесторов на рост российского рынка e-commerce, что должно принести дополнительный спрос", - пишут аналитики. "На данный момент мы оцениваем стоимость 100% акций Ozon в 260 млрд рублей ($3,4 млрд). Таким образом, по нашим расчетам, 41% прямой доли "Системы" (31% напрямую и 12% через Sistema_VC, в которой компании принадлежит 90%) эквивалентно 107 млрд рублей ($1,4 млрд, или 18% стоимости активов "Системы"), что делает Ozon крупнейшим активом холдинга после доли в МТС", - приводят свои оценки эксперты BCS Global Markets. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 475,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 411,1 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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.02 октября 2020 года 16:18
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с 400 рублей до 540 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". читать дальше
.02 октября 2020 года 16:02
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.02 октября 2020 года 15:23
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