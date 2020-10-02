Рубль днем усилил снижение к доллару и евро на негативных сигналах с внешних рынков

Москва. 2 октября. Доллар и евро ускорили рост на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль усилил снижение и активно дешевеет к бивалютной корзине на выходе инвесторов из рисковых активов и падающей нефти.

Курс доллара США составил 78,59 руб./$1 в 15:01 МСК, что на 1,23 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,13 руб./EUR1, подорожав на 1,27 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,24 рубля - до 84,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 81,41 копейки, до 78,0915 руб./$1, и увеличил курс евро на 85,42 копейки, до 91,5779 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах в условиях активной распродажи инвесторами рисковых активов после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Он сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат. "Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, тест на коронавирус COVID-19 у Хоуп Хикс - близкого помощника президента США Трампа - дал положительный результат. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу с избирателями. Хикс находилась с Трампом в одном самолете.

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний по состоянию на 08:00 пятницы достигло 1 млн 017 тыс. 129 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро пятницы, число инфицированных в мире составило 34 млн 157 тыс. 176, излечились 23,7 млн.

В число стран с 4 млн и более официально зарегистрированными случаями COVID-19 вошли США, Индия и Бразилия.

Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Тем временем Париж и его пригород с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

Инвесторы продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США в условиях разрастания эпидемии. Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила предложенный демократами пакет стимулов объемом $2,2 трлн, несмотря на отсутствие согласия с администрацией Дональда Трампа, пишет CNBC.

Проект поддержали 214 членов нижней палаты Конгресса, против проголосовали 207 законодателей, из которых 18 представляют Демократическую партию. Как отмечает CNBC, пакет вряд ли будет одобрен контролируемым республиканцами Сенатом.

В четверг спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси провела очередные переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучином, однако они не смогли достичь соглашения. Пелоси и Мнучин договорились продолжить обсуждения. Разногласия вызывает ряд вопросов, включая размер помощи властям штатов, а также налоговые послабления.

Тем временем в Брюсселе продолжается специальное заседание Европейского совета (1-2 октября). В рамках второго дня лидеры стран ЕС обсудят единый рынок, промышленную политику, цифровой переход ЕС. Накануне основными темами для обсуждения стали ситуация в Белоруссии, отравление российского оппозиционера Алексея Навального и нагорно-карабахский конфликт.

В четверг вечером стало известно, что Совет ЕС расширил список антироссийских санкций, связанных со строительством Крымского моста, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами. Данные были опубликованы в "Официальном журнале" ЕС. В обновленный санкционный список вошли Александр Ганов, генеральный директор "Гранд Сервис Экспресс", и Леонид Рыженькин, замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж".Под санкции также подпали "Ленпромтранспроект", Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, "Крымская железная дорога", "Крымская первая страховая компания".

Падение котировок нефти усилилось после того, как Трамп сообщил, что у него и его жены тесты на коронавирус дали положительный результат. Цена Brent ранее ненадолго опускалась ниже $39 за баррель.

К 15:01 МСК декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 4,26% к уровню закрытия сессии четверга, до $40,5 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту снижались на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 4,95%, до $38,23 за баррель.

Нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics. При этом, по данным MarketWatch, в четверг нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября.

На настроения инвесторов также продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

"Рубль дешевеет, так как инвесторы бегут от риска рынков развивающихся стран в пользу более консервативных активов. Усиливает пессимистичные настроения возрастающая геополитическая напряженность: конфликт в Нагорном Карабахе, предстоящие выборы в США и новости о заражении Трампа коронавирусом. (. . .) Тем не менее, мы продолжаем считать, что, возможно, верхний уровень по валюте был достигнут в конце сентября, так как у ЦБ РФ сейчас есть все инструменты по спасению рубля. Так, регулятор подтвердил свое намерение продать вырученную валюту от продажи Сбербанка (MOEX: SBER) на торгах, начиная с 1 октября - это должно снизить напряженность в валютном курсе", - отмечает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

"В пятницу на глобальных финансовых рынках вновь возобновилось бегство от риска, вызванное как новостями о заболевании коронавирусом американского президента и его супруги, так и планами по очередному ужесточению ограничительных мер в странах Европы (в частности, в Испании и Франции). Частично негатив на торговых площадках нивелируется новостями об одобрении Палатой представителей Конгресса США пакета стимулов на $2,2 трлн, однако пока данное событие остается в тени на фоне экономических рисков, связанных с ускорением темпов распространения пандемии. К середине дня доллар укреплялся почти на всех валютных площадках развивающихся рынков. Российский рынок не являлся исключением, при этом потери рубля заметно превосходят потери других валют-аналогов, так как дополнительный негативный отпечаток на отечественную валюту накладывало дальнейшее падение нефтяных котировок", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 28 и 29 сентября продавал валюту в рамках "бюджетного правила" на 2,5 млрд рублей, 30 сентября - на 2,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе ЦБ РФ продал валюту в целом на 12,4 млрд рублей.

Банк России с 1 октября 2020 года приступает к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка. Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 2,9 млрд рублей.

Банк России, учитывая объем этих операций и равномерный характер их проведения, не ожидает существенного влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 28 базисных пунктов (б.п.) - до 4,1% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 4,4% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.