Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран - Julius Baer

Инвесторам необходимо стать более избирательными на рынке облигаций развивающихся стран в условиях низких темпов роста, неполного восстановления и все большего истощения мер поддержки, отмечается в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха.

"Экономика Китая получает поддержку со стороны высокого мирового спроса на средства индивидуальной защиты и внутренних бюджетных расходов, - указывает Алленшпах. - Таким образом, Китай является одной из немногих, если не единственной, страной, которая покажет положительные темпы роста в 2020 году, в то время как другие страны с развивающейся экономикой страдают от сокращения ВВП до 10% и более. В мире до коронакризиса экономическое превосходство Китая предвещало рост спроса на сырьевые товары и считалось позитивным фактором для других рынков облигаций развивающихся стран".

Кризис, по мнению эксперта, изменил ситуацию. Экономический успех Китая все чаще рассматривается как предвестник нормализации денежно-кредитной политики Китая и, как таковой, оказывает давление на другие развивающиеся страны, однако это может быть более чем компенсировано "щедрой, но стабильной" позицией центрального банка США. Сторонние данные уже указывают на отток средств из фондов облигаций развивающихся стран, поскольку инвесторы сомневаются в адекватности массового снижения ставок, которое мы наблюдали в большинстве развивающихся экономик за пределами Китая. Эксперт Julius Baer уверен, что инвесторам необходимо стать более избирательными в условиях низких темпов роста, неполного восстановления и все большего истощения мер поддержки.