"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Alexion Pharmaceuticals, отмечая, что выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion позволяет ожидать значительного роста их цены в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Мы считаем, что в ближайший год у Alexion есть все шансы перегнать рынок по доходности благодаря дальнейшему улучшению показателей операционной деятельности и поступлению позитивных новостей с фронта научных разработок и клинических испытаний.

Представленная компанией отчетность за второй квартал выглядела вполне убедительно с операционной точки зрения и не внушила нам опасений по поводу перспектив Alexion в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion позволяет нам ожидать значительного роста их цены в перспективе ближайшего года", - указывает Саидова.

Alexion Pharmaceuticals - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты преимущественно от редких заболеваний, основана в 1992 году. Рыночная капитализация Alexion Pharmaceuticals составляет $ 24,64 млрд.

Наиболее известным и зарекомендованным препаратом компании является Soliris (eculizumab) для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии и атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС). Другие коммерциализированные препараты компании - Ultomiris, Strensiq, Kanuma и Andexxa.