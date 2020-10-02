Возможно, во второй половине торгов пятницы Brent сможет подрасти к $40,8/барр. - Sber CIB

Возможно, во второй половине торгов пятницы нефть марки Brent сможет подрасти в направлении отметки $40,8/барр., говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB.

По мнению экспертов Sber CIB, сохраняющиеся риски на мировом рынке могут заставить котировки нефти марки Brent отступить до $36,6–39,3/барр., а ожидаемый разворот в восприятии рисков после выхода данных по рынку труда в США, скорее всего, поможет цене подрасти во второй половине дня в направлении отметки $40,8/барр., на которой расположено техническое сопротивление.

Рубль в пятницу просел к доллару вместе с остальными валютами развивающихся рынков после новости о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом и уходит на карантин, констатируют специалисты Sber CIB Investment Research. "В этих условиях рубль днем может ненадолго ослабнуть до более 78 за доллар. Поддержку российской валюте могут оказать данные по рынку труда в США за сентябрь: есть признаки, что он восстанавливается достаточно быстро. В этом случае рубль сумеет закрепиться около 78 за доллар", - пишут аналитики.

Также аналитики Sber CIB Investment Research считают, что в пятницу на рынке ОФЗ возможна коррекция – в преддверии выходных доходность может вырасти на 2-3 б.п.