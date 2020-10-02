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02 октября 2020 года 13:19
Возможно, во второй половине торгов пятницы Brent сможет подрасти к $40,8/барр. - Sber CIB
Возможно, во второй половине торгов пятницы нефть марки Brent сможет подрасти в направлении отметки $40,8/барр., говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. По мнению экспертов Sber CIB, сохраняющиеся риски на мировом рынке могут заставить котировки нефти марки Brent отступить до $36,6–39,3/барр., а ожидаемый разворот в восприятии рисков после выхода данных по рынку труда в США, скорее всего, поможет цене подрасти во второй половине дня в направлении отметки $40,8/барр., на которой расположено техническое сопротивление. Рубль в пятницу просел к доллару вместе с остальными валютами развивающихся рынков после новости о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом и уходит на карантин, констатируют специалисты Sber CIB Investment Research. "В этих условиях рубль днем может ненадолго ослабнуть до более 78 за доллар. Поддержку российской валюте могут оказать данные по рынку труда в США за сентябрь: есть признаки, что он восстанавливается достаточно быстро. В этом случае рубль сумеет закрепиться около 78 за доллар", - пишут аналитики. Также аналитики Sber CIB Investment Research считают, что в пятницу на рынке ОФЗ возможна коррекция – в преддверии выходных доходность может вырасти на 2-3 б.п.
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02 октября 2020 года 14:52
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Alexion Pharmaceuticals, отмечая, что выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion позволяет ожидать значительного роста их цены в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Мы считаем, что в... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:20
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins - "ФИНАМ"
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins, говорится в комментарии "ФИНАМа". Оценив акции Cummins сравнительным методом, аналитики инвесткомпании указывают, что среднесрочная целевая цена составляет $242,66, рекомендация - "Покупать".... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:49
ксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что в условиях сохранения слабого спроса и угрозы дальнейшего снижения из-за второй волны COVID-19 сделка по сокращению добычи ОПЕК+ является главным гарантом рыночного баланса. Сигналы о росте поставок резко негативно... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:51
Рубль утром пятницы снижается на фоне выраженного внешнего негатива и дешевеющей нефти, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "Внешний фон остается основным фактором, определяющим динамику российской валюты. При этом в среднесрочной перспективе наш взгляд на рубль остается умеренно... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:25
Отсутствие прогресса в двухпартийной сделке по стимулам американской экономике и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в мире, заставляющих уже некоторые страны Европы вводить точечные карантины, спровоцировали нисходящую динамику на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка.... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:01
Рынок акций РФ падает в пятницу утром вслед за миром на новостях о положительном тесте на COVID-19 у Трампа
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ в пятницу утром демонстрирует заметное падение вслед за мировыми рынками на новостях о положительном тесте на COVID-19 у Дональда Трампа и его супруги; сильно просели бумаги Сбербанка (-9%) после дивидендной отсечки с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 2019 год были утверждены в размере 18,7 рубля на акцию или 8,2% к цене закрытия четверга). читать дальше
.02 октября 2020 года 11:44
Рубль в ближайшие недели будет испытывать широкий диапазон колебаний, сообщается в комментарии Росбанка. Маятник может вновь качнуться против рубля, полагают эксперты банка - сразу два фактора могут стать потенциально негативными. Во-первых, позитивный тест на Covid-19 у Д.Трампа может нарушить... читать дальше
.02 октября 2020 года 11:15
лижайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются примерно на 3% после обвального падения в четверг, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Цены подходят к нижним границам диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, пробой которых еще больше усугубит... читать дальше
.02 октября 2020 года 10:47
Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу вновь может уйти выше 6,20% годовых из-за снижения нефтяных цен и новостей о задержке принятия нового пакета бюджетных стимулов в США, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Цены российских облигаций в четверг продолжили рост вместе с большинством ЕМ,... читать дальше
.02 октября 2020 года 10:27
(добавлен текст после 3-го абзаца) Негативный импульс потоков в российских акциях и облигациях продолжает нарастать, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. "В краткосрочной перспективе мы видим риски для... читать дальше
.02 октября 2020 года 10:25
Москва. 2 октября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль возобновил падение к бивалютной корзине на снижении интереса глобальных инвесторов к риску и активно дешевеющей нефти. читать дальше
.02 октября 2020 года 10:13
Негативный импульс потоков в российских акциях и облигациях продолжает нарастать, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. "В краткосрочной перспективе мы видим риски для рынка в условиях пандемии, а также... читать дальше
.02 октября 2020 года 09:58
Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов при текущем внешнем фоне в начале торгов пятницы ждет преобладания продаж в российских акциях. "Дивидендные отсечки в акциях Сбербанка и ВТБ "уведут" индекс Мосбиржи к уровню в 2850 пунктов. Сдерживающее влияние способна оказать и слабая динамика... читать дальше
.02 октября 2020 года 09:52
Москва. 2 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, продемонстрируют умеренное снижение вследствие негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне новостей о положительном тесте на COVID-19 у президента США Дональда Трампа и его супруги; инвесторы также будут пристально следить за сообщениями с саммита ЕС, на котором могут быть озвучены новые антироссийские санкции, полагают эксперты. читать дальше
.02 октября 2020 года 09:45
Снижение индекса Мосбиржи на открытии торгов пятницы составит 1,4-2,5%, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с сильным разрывом вниз в пределах 1,4-2,5%, в диапазоне 2820-2850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2810, 2800... читать дальше
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