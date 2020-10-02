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Главная / Мнения аналитиков / Внешний фон остается основным фактором, определяющим динамику рубля - Банк "Санкт-Петербург"
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02 октября 2020 года 12:51
Внешний фон остается основным фактором, определяющим динамику рубля - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль утром пятницы снижается на фоне выраженного внешнего негатива и дешевеющей нефти, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "Внешний фон остается основным фактором, определяющим динамику российской валюты. При этом в среднесрочной перспективе наш взгляд на рубль остается умеренно позитивным, так как продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина увеличатся в октябре, а показатели платежного баланса немного улучшатся под действием сезонности", - пишут они в комментарии банка.
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02 октября 2020 года 14:52
"ФИНАМ" рекомендует покупать акции Alexion Pharmaceuticals, отмечая, что выраженная фундаментальная недооцененность акций Alexion позволяет ожидать значительного роста их цены в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Мы считаем, что в... читать дальше
.02 октября 2020 года 14:20
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins - "ФИНАМ"
Масштабные инвестиции в инфраструктуру создают предпосылки для дальнейшего роста акций Cummins, говорится в комментарии "ФИНАМа". Оценив акции Cummins сравнительным методом, аналитики инвесткомпании указывают, что среднесрочная целевая цена составляет $242,66, рекомендация - "Покупать".... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:49
ксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что в условиях сохранения слабого спроса и угрозы дальнейшего снижения из-за второй волны COVID-19 сделка по сокращению добычи ОПЕК+ является главным гарантом рыночного баланса. Сигналы о росте поставок резко негативно... читать дальше
.02 октября 2020 года 13:19
Возможно, во второй половине торгов пятницы нефть марки Brent сможет подрасти в направлении отметки $40,8/барр., говорится в аналитическом материале Sber CIB Investment Research, аналитического подразделения Sber CIB. По мнению экспертов Sber CIB, сохраняющиеся риски на мировом рынке могут... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:25
Отсутствие прогресса в двухпартийной сделке по стимулам американской экономике и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в мире, заставляющих уже некоторые страны Европы вводить точечные карантины, спровоцировали нисходящую динамику на рынке нефти, констатируют аналитики Промсвязьбанка.... читать дальше
.02 октября 2020 года 12:01
Рынок акций РФ падает в пятницу утром вслед за миром на новостях о положительном тесте на COVID-19 у Трампа
Москва. 2 октября. Рынок акций РФ в пятницу утром демонстрирует заметное падение вслед за мировыми рынками на новостях о положительном тесте на COVID-19 у Дональда Трампа и его супруги; сильно просели бумаги Сбербанка (-9%) после дивидендной отсечки с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 2019 год были утверждены в размере 18,7 рубля на акцию или 8,2% к цене закрытия четверга). читать дальше
.02 октября 2020 года 11:44
Рубль в ближайшие недели будет испытывать широкий диапазон колебаний, сообщается в комментарии Росбанка. Маятник может вновь качнуться против рубля, полагают эксперты банка - сразу два фактора могут стать потенциально негативными. Во-первых, позитивный тест на Covid-19 у Д.Трампа может нарушить... читать дальше
.02 октября 2020 года 11:15
лижайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром пятницы снижаются примерно на 3% после обвального падения в четверг, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Цены подходят к нижним границам диапазонов $39-44 и $35-42 за баррель соответственно, пробой которых еще больше усугубит... читать дальше
.02 октября 2020 года 10:47
Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу вновь может уйти выше 6,20% годовых из-за снижения нефтяных цен и новостей о задержке принятия нового пакета бюджетных стимулов в США, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Цены российских облигаций в четверг продолжили рост вместе с большинством ЕМ,... читать дальше
.02 октября 2020 года 10:27
(добавлен текст после 3-го абзаца) Негативный импульс потоков в российских акциях и облигациях продолжает нарастать, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. "В краткосрочной перспективе мы видим риски для... читать дальше
.02 октября 2020 года 10:25
Москва. 2 октября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль возобновил падение к бивалютной корзине на снижении интереса глобальных инвесторов к риску и активно дешевеющей нефти. читать дальше
.02 октября 2020 года 10:13
Негативный импульс потоков в российских акциях и облигациях продолжает нарастать, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. "В краткосрочной перспективе мы видим риски для рынка в условиях пандемии, а также... читать дальше
.02 октября 2020 года 09:58
Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов при текущем внешнем фоне в начале торгов пятницы ждет преобладания продаж в российских акциях. "Дивидендные отсечки в акциях Сбербанка и ВТБ "уведут" индекс Мосбиржи к уровню в 2850 пунктов. Сдерживающее влияние способна оказать и слабая динамика... читать дальше
.02 октября 2020 года 09:52
Москва. 2 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, продемонстрируют умеренное снижение вследствие негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне новостей о положительном тесте на COVID-19 у президента США Дональда Трампа и его супруги; инвесторы также будут пристально следить за сообщениями с саммита ЕС, на котором могут быть озвучены новые антироссийские санкции, полагают эксперты. читать дальше
.02 октября 2020 года 09:45
Снижение индекса Мосбиржи на открытии торгов пятницы составит 1,4-2,5%, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с сильным разрывом вниз в пределах 1,4-2,5%, в диапазоне 2820-2850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2810, 2800... читать дальше
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