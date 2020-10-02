Внешний фон остается основным фактором, определяющим динамику рубля - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль утром пятницы снижается на фоне выраженного внешнего негатива и дешевеющей нефти, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "Внешний фон остается основным фактором, определяющим динамику российской валюты. При этом в среднесрочной перспективе наш взгляд на рубль остается умеренно позитивным, так как продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина увеличатся в октябре, а показатели платежного баланса немного улучшатся под действием сезонности", - пишут они в комментарии банка.