Рынок акций РФ падает в пятницу утром вслед за миром на новостях о положительном тесте на COVID-19 у Трампа

Москва. 2 октября. Рынок акций РФ в пятницу утром демонстрирует заметное падение вслед за мировыми рынками на новостях о положительном тесте на COVID-19 у Дональда Трампа и его супруги; сильно просели бумаги Сбербанка (-9%) после дивидендной отсечки с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 2019 год были утверждены в размере 18,7 рубля на акцию или 8,2% к цене закрытия четверга).

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2836,32 пункта (-1,85%), индекс РТС - 1141,39 пункта (-2,82%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют негативную динамику в пределах 9,1%. При этом курс рубля снизился до 78,34 руб./$1 против 77,5 руб./$1 на момент закрытия основных торгов на "Мосбирже" в четверг.

Подешевели "префы" Сбербанка (-9,1%), обыкновенные акции Сбербанка (-9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

Вместе с тем подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+9%), "Московской биржи" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%).

Акции АФК "Система" позитивно отреагировали на сообщение об IPO дочернего онлайн-ритейлера Ozon, которое, согласно источникам газеты Wall Street Journal, может состояться в конце 2020 или начале 2021 года на одной из бирж США. Одновременно с этим о планах Ozon провести IPO в США сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники, которые знакомы с подготовкой к размещению. По мнению аналитиков компании "Атон", предстоящее IPO является позитивной новостью для АФК "Система", которой в общей сложности принадлежит 42,99% в Ozon. Согласно прогнозируемой оценке IPO, доля "Системы" составляет $1,3-2,1 млрд. IPO повысит монетизацию компании и поможет привлечь средства с рынков. Ozon может стать одной из "жемчужин в короне" АФК "Система" - во втором квартале 2020 года компания показала рост продаж почти на 200% и является одним из ключевых игроков на быстрорастущем рынке электронной коммерции в России, будучи лидером даже перед пандемией.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию в начале торгов на российском фондовом рынке тенденции к снижению способствует, прежде всего, негативная конъюнктура мировых рынков капитала, в том на нефтяных площадках. В частности, европейские фондовые индикаторы снижаются в начале торгов 2 октября на 0,4-1%.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на ожиданиях принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Обсуждение нового пакета мер поддержки экономики США является главной движущей силой рынка на этой неделе, пишет MarketWatch. Инвесторы отмечают, что без соглашения по новым мерам поддержки потребители сократят расходы, что замедлит восстановление экономики США.

Вместе с тем котировки фьючерсов на американские фондовые индексы падают 2 октября утром примерно на 1,3% на новости о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги положительные результаты тестов на COVID-19. "Тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в соцсети. Ранее он говорил, что вместе с супругой сдал тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга не работают из-за праздничных дней. Токийская фондовая биржа возобновила работу после масштабного сбоя днем ранее, когда на целый день были приостановлены торги всеми акциями в связи с проблемами в работе системы торговой площадки. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 1,45%.

В свою очередь цены на нефть в пятницу продолжают снижаться после падения накануне. При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК в пятницу составила $39,71 за баррель, что на 2,98% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,2%. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $37,58 за баррель, что на 2,94% ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы потеряли в цене 3,7%.

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд. Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Тем временем Париж и его пригород с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, "на финансовых рынках сегодня происходит снижение, и связано это в первую очередь с тем, что Дональд и Мелания Трамп заболели коронавирусом. Котировки большинства американских фьючерсов были нейтральны до публикации этой новости в твиттере президента США, но потом улетели вниз, и на пике падение достигало 2%. Но затем они немного отыграли вверх, и сейчас снижение фьючерса на индекс S&P 500 составляет порядка 1,3%". "Для российского рынка гораздо сильнее важен факт падения цен на нефть, которые ушли ниже отметки $40 за баррель Brent. При этом стоит отметить, что котировки нефтяного сектора достаточно сильно просели еще вчера и сегодня вновь остаются под давлением, что плохо для российского рынка. На этом фоне вряд ли стоит ожидать покупок российских акций, обладающих большим риском", - считает Кабаков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов отмечает, что "инвесторы могут лишиться причины сдержанного оптимизма, поводом которому служила информация о скором принятии в Конгрессе США проекта стимулов. Инициатор нового пакета мер поддержки демократ Нэнси Пелоси вчера заявила о том, что пока у власти администрация Трампа, соглашения в этом вопросе скорее всего не будет. Сегодня негатива рынкам добавило сообщение о позитивном тесте Трампа на коронавирус. Негативное влияние оказывает и откат нефтяных котировок. Сегодня в центре внимания глобальных инвесторов будут данные по американскому рынку труда. Весьма вероятно сохранение коррекционных настроений до конца дня".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 26,07 млрд рублей (из них 11,68 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,92 млрд рублей на "префы" Сбербанка и 1,53 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа").