Рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на негативном внешнем фоне

Москва. 2 октября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль возобновил падение к бивалютной корзине на снижении интереса глобальных инвесторов к риску и активно дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,33-77,96 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,89 руб./$1 (+52,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 91,42 руб./EUR1 (+56 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 54,06 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,98 рубля.

Доллар при этом оказался на 61,26 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 69,63 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях общемирового падения интереса инвесторов к риску после того, как стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Он сообщил, что результаты тестов на COVID-19, взятые у него и его жены, показали положительный результат.

"Сегодня тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, тест на коронавирус COVID-19 у Хоуп Хикс - близкого помощника президента США Трампа - дал положительный результат.

Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу с избирателями. Хикс находилась с Трампом в одном самолете.

Трейдеры продолжают следить за данными о заболеваемости COVID-19 и новых карантинных мерах, вводимых в отдельных странах для сдерживания эпидемии.

Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Тем временем Париж и его пригород с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение утром в пятницу после заметного падения накануне. При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics. По данным MarketWatch, в четверг нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу уменьшилась на 2,66% - до $39,84 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,2%.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 2,79% - до $37,64 за баррель. В четверг фьючерсы потеряли в цене 3,7%.

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

"Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.

Тем временем, согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ОПЕК+ необходимо дополнительно сократить добычу на 2,375 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать наблюдавшееся ранее перепроизводство.