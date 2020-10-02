Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу снизятся под давлением внешнего негатива

Москва. 2 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, продемонстрируют умеренное снижение вследствие негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне новостей о положительном тесте на COVID-19 у президента США Дональда Трампа и его супруги; инвесторы также будут пристально следить за сообщениями с саммита ЕС, на котором могут быть озвучены новые антироссийские санкции, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы в четверг выросли на ожиданиях принятия нового пакета мер поддержки экономики США. Обсуждение нового пакета мер поддержки экономики США является главной движущей силой рынка на этой неделе, пишет MarketWatch. Инвесторы отмечают, что без соглашения по новым мерам поддержки потребители сократят расходы, что замедлит восстановление экономики США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 26 сентября, составило 837 тыс. человек по сравнению с 873 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали менее значительного снижения показателя - до 850 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2020 года опустился до 55,4 пункта с августовских 56 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 56,4 пункта, отмечает Trading Economics.

Вместе с тем котировки фьючерсов на американские фондовые индексы падают 2 октября утром примерно на 1,5% на новости о том, что у президента США Дональда Трампа и его супруги положительные результаты тестов на COVID-19. "Тесты на COVID-19, взятые у меня и Мелании, показали положительный результат. Мы немедленно начинаем свой карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!", - написал Трамп в соцсети. Ранее он говорил, что вместе с супругой сдал тесты на коронавирусную инфекцию после того, как стало известно о заболевании, выявленном у его советницы Хоуп Хикс. Она сопровождала Трампа в поездке в Кливленд на дебаты с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и в Миннесоту на встречу президента с избирателями, находилась с Трампом в одном самолете.

Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга не работают из-за праздничных дней. Токийская фондовая биржа возобновила работу после масштабного сбоя днем ранее, когда на целый день были приостановлены торги всеми акциями в связи с проблемами в работе системы торговой площадки. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 1,45%.

В свою очередь цены на нефть в пятницу продолжают снижаться после падения накануне. При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $39,49 за баррель, что на 3,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,2%. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $37,34 за баррель, что на 3,56% ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы потеряли в цене 3,7%.

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд. Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны. Тем временем Париж и его пригород с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,267 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,685 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 октября снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,75 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 706,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-13" (+0,34%), "ЕвроХим-001P-03" (+0,3%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "ЧТПЗ БО-001Р-04" (-0,57%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (-0,56%) и "РЖД-001P-20R" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 55,24% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-331R на 1 млрд 104,825 млн рублей и 78,85% выпуска серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-332R на 2 млрд 365,597 млн рублей. Номинальный объем выпуска 331R - 2 млрд рублей, 332R - 3 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата допдохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

Кроме того, Сбербанк России установил ставку 1-го купона бондов со сроком обращения 3 года 1 месяц серии 001Р-SBER17 объемом 40 млрд рублей (номинальный объем выпуска - 50 млрд рублей) на уровне 5,7% годовых. Продолжительность первого купонного периода составит 212 дней, остальные купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации проходил с 10:00 МСК 29 сентября до 15:00 МСК 1 октября. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 2 октября.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона бондов серии 002Р-07 сроком обращения 447 дней объемом от 5 млрд рублей в 5,1-5,3% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 5,17-5,38% годовых. Сбор заявок пройдет с 11:00 мск 1 октября до 16:00 мск 5 октября. Техразмещение предварительно запланировано на 8 октября.

Россельхозбанк (РСХБ) планирует 5 октября провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-04R-Р объемом 5 млрд рублей. Техразмещение предварительно запланировано на 7 октября. Выпуск был зарегистрирован на "Московской бирже" в декабре 2019 года.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставки 8-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-16 объемом 10 млрд рублей в размере 6,1% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,15%, ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля 2017 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов, срок обращения бумаг - 7 лет.

ПАО "Вымпелком" установило ставку 11-14-го купонов биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 в размере 5,55% годовых. "Вымпелком" в октябре 2015 года разместил два выпуска биржевых облигаций серий БО-02 и БО-03 общим объемом 25 млрд рублей по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона - 1% годовых. По облигациям предусмотрена оферта с исполнением 14 октября, дата погашения бондов - 3 октября 2025 года.

"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установила ставку 11-14-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 5,55% годовых. Компания завершила размещение 7-летних облигаций серии БО-04 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,9% годовых. Ставка текущего купона - 8,35% годовых. По выпуску 15 октября предстоит оферта.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 4,35% годовых. Ставка рассчитана по новому порядку ее определения, установленному эмитентом для 7-го и 8-го купонов. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, увеличенной на 0,1%. Компания разместила 10-летние облигации объемом 100 млрд рублей в октябре 2017 года по ставке 8,6% годовых. Ставка текущего купона - 6,1% годовых. По выпуску 13 октября предстоит оферта.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставки 13-14-го купонов биржевых облигаций серии БО-33 в размере 6,25% годовых. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска в октябре 2014 года. Эмитент разместил бумаги на 2,2 млрд рублей, что составляет 88% выпуска номинальным объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов - 10% годовых. По выпуску 20 октября предстоит оферта.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставки 11-14-го купонов облигаций серии БО-03 в размере 6,7% годовых. Эмитент разместил облигации БО-03 на 3 млрд рублей в октябре 2015 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. По бондам 13 октября предстоит оферта.

Владельцы облигаций "О1 Пропертиз Финанс" в рамках проведенного 30 сентября собрания согласились перенести срок погашения выпуска облигаций серии БО-01 объемом 15 млрд рублей на 27 сентября 2024 года. После продления срока обращения выпуска количество купонов увеличится с 10 до 19. Длительность 1-10-го купонных периодов останется прежней, они полугодовые. Длительность 11-го купонного периода составит 49 дней, а ставка 20,9% годовых. Длительность 12-го купонного периода составит 133 дня, ставка - 6% годовых. Длительность с 13-го по 19-й купонный период составит полгода. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 6% годовых, 19-го купона - 24,42% годовых. Кроме того, принято решение об отказе от права требовать досрочного погашения выпуска в связи с просрочкой исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций 2 октября 2020 года. Решено также отказаться от права требовать приобретения облигаций серии БО-01 в случае возникновения такого права в течение последних 5 рабочих дней 10-го купонного периода. Выпуск БО-01 объемом 15 млрд рублей был размещен в октябре 2015 года по ставке 13% годовых. Первоначальная дата погашения займа - 2 октября 2020 года.