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02 октября 2020 года 09:43

Нефть может завершить в минусе вторую неделю подряд

Американские фондовые индексы в четверг повысились. Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться.

Американские фондовые индексы в четверг повысились на ожиданиях принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Накануне фондовый рынок США также вырос, однако по итогам сентября продемонстрировал первое месячное снижение с марта. Индикатор Dow Jones в четверг поднялся на 1,2%, S&P 500 - на 0,83%. Nasdaq прибавил 0,74%.

Обсуждение нового пакета мер поддержки экономики США является главной движущей силой рынка на этой неделе, пишет MarketWatch. Инвесторы отмечают, что без соглашения по новым мерам поддержки потребители сократят расходы, что замедлит восстановление экономики США.

"В конечном итоге все сводится к потреблению. Рынки все больше понимают, что второй закон о мерах поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES) необходим для поддержания потребления", - отмечает Эсти Деск из Natixis Investment Managers.

Тем временем ФРС продлила еще на три месяца ограничения на выплату дивидендов и запрет на выкуп акций крупнейшими банками США, отметив, что необходимость сбережения фининститутами капитала в условиях нынешнего кризиса сохраняется. Ограничения касаются 33 американских банков с активами более $100 млрд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 26 сентября, составило 837 тыс. человек по сравнению с 873 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты ожидали менее значительного снижения показателя - до 850 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Доходы населения США в августе сократились на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Между тем расходы американцев увеличились на 1%.

Эксперты в среднем ожидали снижения первого показателя на 2,4% и повышения второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре 2020 года опустился до 55,4 пункта с августовских 56 пунктов, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 56,4 пункта, отмечает Trading Economics.

Акции PepsiCo Inc. (SPB: PEP) подорожали на 1,6%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил прибыль и выручку в третьем квартале текущего финансового года, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Котировки Ford Motor Co. (SPB: F) выросли на 1,4%. Автопроизводитель назначил главным финансовым директором Джона Лоулера, который ранее руководил подразделением автономных автомобилей. Лоулер сменит на этом посту Тима Стоуна, который подал в отставку.

Цена бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. подскочила на 25,1%. Ритейлер товаров для дома в квартале, завершившемся 28 августа, получил скорректированную прибыль в $0,5 на акцию, выручка компании снизилась на 1% - до $2,69 млрд. Аналитики ожидали, что ритейлер отчитается об убытке в $0,23 на акцию при выручке в $2,6 млрд, свидетельствуют данные CNBC.

Котировки General Motors Co. (SPB: GM) поднялись на 2,7%. Продажи автопроизводителя в США в третьем квартале упали на 10% относительно того же периода прошлого года. Однако компания заявила о том, что видит "признаки восстановления" в автомобильной отрасли, сообщает MarketWatch.

Тем временем капитализация Constellation Brands (SPB: STZ) Inc. снизилась на 2,6%. Американский производитель алкогольных напитков отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке по итогам второго квартала 2020 финансового года, но отказался предоставить прогноз на весь год, сославшись на текущую неопределенность на рынке.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 35,2 пункта (0,13%) - до 27816,9 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 17,8 пункта (0,53%) и составил 3380,8 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 159,51 пункта (1,42%) - до 11326,51 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии снизились в пятницу на фоне низкой активности торгов, в то время как рынки Южной Кореи, материкового Китая и Гонконга не работают из-за праздничных дней.

Токийская фондовая биржа возобновила работу после масштабного сбоя днем ранее, когда на целый день были приостановлены торги всеми акциями в связи с проблемами в работе системы торговой площадки.

Безработица в Японии в августе поднялась до 3% по сравнению с 2,9% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Это максимальный уровень с мая 2017 года.

Аналитики также ожидали повышения показателя до 3%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, годом ранее безработица находилась на отметке 2,2%.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в августе приходилось 104 открытых вакансий против 108 месяцем ранее, сообщило министерство здравоохранения и труда. Это самый низкий уровень с января 2014 года.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,8%.

Лидерами падения котировок выступили акции Mitsubishi Materials Corp. (-5,7%) и Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (-4,9%). Также подешевели бумаги производителя потребительской электроники Sony - на 3,3%.

Между тем бумаги Rakuten Inc., владельца мессенджера Viber, подорожали на 3,3%.

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повысилась на 0,8%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 1,45%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 3,3% и 2,3% соответственно.

Кроме того, вслед за снижением цен на нефть подешевели акции нефтепроизводителей, включая Beach Energy (-7,3%), Oil Search (-6,3%) и Woodside Petroleum (-4,2%).

Розничные продажи в Австралии в августе сократились на 4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Это первое падение продаж с апреля.

Предварительно было объявлено о сокращении на 4,2%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжили снижаться после падения накануне.

При этом нефть может продемонстрировать второе недельное снижение подряд, отмечает Trading Economics. По данным MarketWatch, в четверг нефтяные цены упали до минимума с 15 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК в пятницу составляет $40,21 за баррель, что на $0,72 (1,76%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,37 (3,2%).

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $38,02 за баррель, что на $0,7 (1,81%) ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы потеряли в цене $1,5 (3,7%).

На настроения инвесторов продолжают влиять опасения по поводу спроса, несмотря на то, что данные Минэнерго США в среду показали сокращение запасов нефти в стране по итогам третьей недели подряд, пишет MarketWatch.

"Нефтяной рынок не может отбросить опасения по поводу спроса, несмотря на то что предложение нефти в США продолжает сокращаться", - отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флин.

По его словам, "из-за затянувшихся опасений насчет потребления рынок меньше обеспокоен тенденцией к сокращению предложения".

Правительство Испании и власти Мадрида достигли договоренности о частичной изоляции всего города и его предместий из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса COVID-19, сообщили ранее западные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Тем временем Париж и его пригород с понедельника могут перейти к режиму "повышенной готовности", что подразумевает запрет семейных мероприятий и полное закрытие баров, пишет газета Le Figaro со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана.

"Ожидания того, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на восстановление спроса в краткосрочной перспективе", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.

Тем временем, согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ОПЕК+ необходимо дополнительно сократить добычу на 2,375 млн б/с, чтобы компенсировать наблюдавшееся ранее перепроизводство.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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