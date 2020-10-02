Рубль в ближайшие недели будет испытывать широкий диапазон колебаний - Росбанк

Рубль в ближайшие недели будет испытывать широкий диапазон колебаний, сообщается в комментарии Росбанка.

Маятник может вновь качнуться против рубля, полагают эксперты банка - сразу два фактора могут стать потенциально негативными. Во-первых, позитивный тест на Covid-19 у Д.Трампа может нарушить ход его предвыборной кампании и изменить расклад шансов в соперничестве с Д.Байденом. Во-вторых, тест Д.Трампа стал дополнительным индикатором того, что вторая волна пандемии на пороге, и риски для мировой экономики лежат на стороне повторения весеннего сценария (хотя и в чуть более предсказуемой форме), указывают аналитики банка.

По мнению специалистов Росбанка, дополнительная неопределенность находится на стороне обсуждаемых, но еще не принятых фискальных мер в США, готовности Европы и других стран экстренно наращивать стимулы.

"Однако в отношении рубля единственной значимой неопределенностью является динамика цен на нефть. Коррекция барреля нефти марки Brent ниже $40 стала очередным признаком волнения по поводу длительного восстановления равновесия на рынке в условиях слабого спроса. Все вместе сохраняет наши опасения, что в ближайшие недели рубль будет испытывать широкий диапазон колебаний, и отметка в 80 руб./$1 может иметь не столь сильное "психологическое" сопротивление, как кажется", - пишут аналитики банка.