Снижение индекса Мосбиржи на открытии торгов пятницы составит 1,4-2,5% - "Алго Капитал"

Снижение индекса Мосбиржи на открытии торгов пятницы составит 1,4-2,5%, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с сильным разрывом вниз в пределах 1,4-2,5%, в диапазоне 2820-2850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2810, 2800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2870 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет резкое утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Его дальнейшая динамика неочевидна. Мировые фондовые рынки будут находиться во власти спекулятивных движений, связанных с известием о заражении президента США коронавирусом", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Также Манжос отмечает, что во второй половине дня в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Среди них наиболее значимым, по его мнению, станет блок сентябрьских данных, характеризующих состояние рынка труда. Вкупе с сильными колебаниями на нефтяном рынке и тревожными новостями по поводу здоровья президента США это создает условия для крайне нервного и волатильного завершения недельных торгов.