Ослабление курса рубля к доллару возобновится в пятницу - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что на фоне роста объема валютных интервенций ЦБ и необходимости некоторыми экспортерами скинуть излишки валюты в рамках директивы правительства создались хорошие предпосылки для тестирования парой доллар/рубль нижней границы канала - чуть выше 76 руб./$1. Однако на сложившемся фоне это выглядит нереальным, считает он. "Так что ослабление курса рубля в пятницу возобновится, но до отметки 80 руб./$1 дойти не должны", - пишет Антонов в комментарии компании.